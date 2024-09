PC1 sắp phát hành hơn 46,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (MCK: PC1) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023 cho cổ đông.

Theo đó, PC1 dự kiến phát hành hơn 46,6 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá hơn 466 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành.

Hiện PC1 đã phát hành hơn 310,9 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ là hơn 3.109 tỷ đồng. Dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu lần này, vốn điều lệ của PC1 sẽ tăng lên hơn 3.575 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm được thành lập 2/3/1963, hoạt động chính sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Năm 2016, cổ phiếu PC1 của công ty bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu 36.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024, PC1 ghi nhận doanh thu 5.305,9 tỷ đồng, tăng hơn 72,8% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản thuế phí, PC1 báo lãi hơn 319 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5,45 lần so với cùng kỳ.

Tính đến quý II/2024, tổng tài sản của PC1 đạt 21.657,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 8.495 tỷ đồng, tăng 27,11% so với đầu năm, tuy nhiên, tài sản dài hạn giảm 2,44% về mức 13.162 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 14.260 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 14.260 tỷ đồng, tăng hơn 9,46% so đầu năm, nợ dài hạn hơn 8.172 tỷ đồng, giảm 0,93% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu hơn 7.396 tỷ đồng, tăng 3,48% so với đầu năm.