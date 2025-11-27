PepsiCo Foods Việt Nam đặt con người ở trung tâm chiến lược phát triển bền vững

Ba năm liên tiếp dẫn đầu kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu ba năm liên tiếp PepsiCo Foods Việt Nam giữ vững Top 1 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", tiếp tục dẫn đầu khối Doanh nghiệp vừa – ngành hàng Tiêu dùng, đồng thời duy trì sức hút với cộng đồng người đi làm và sinh viên khi được bình chọn lọt Top 10 nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Thương mại và góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025. Kết quả này được củng cố bởi khảo sát độc lập trên hơn 73.000 người đi làm do Anphabe thực hiện.

Những thành tựu đạt được đến từ nỗ lực bền bỉ của PepsiCo Foods Việt Nam trong việc xây dựng môi trường linh hoạt, nhân văn và khuyến khích sáng tạo. Doanh nghiệp luôn tạo điều kiện để người trẻ dám nghĩ lớn, dẫn dắt và trưởng thành, bởi sự phát triển của con người chính là nền tảng để doanh nghiệp và xã hội cùng tiến lên. Danh hiệu Top 1 ba năm liên tiếp là sự ghi nhận cho hành trình nhất quán ấy.

Ba năm qua, triết lý phát triển con người không chỉ diễn ra trong văn phòng, mà còn lan tỏa trên những cánh đồng khoai tây – nơi 85% nguồn khoai nội địa được canh tác bền vững, và tại Nhà máy PepsiCo Ninh Bình – nơi ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất Châu Á – Thái Bình Dương, hướng tới 100% năng lượng tái tạo. Ở mọi mắt xích, PepsiCo đều chứng minh rằng phát triển con người chính là cốt lõi của phát triển bền vững.

Hành trình bền vững khởi nguồn từ hạnh phúc của người nông dân và hệ sinh thái sản xuất

Chiến lược PepsiCo Positive (pep+) đặt con người và hành tinh làm trung tâm. Thông qua đào tạo nông dân, phát triển nông nghiệp tái tạo và ứng dụng công nghệ giảm phát thải, PepsiCo vừa tạo sinh kế bền vững vừa lan tỏa giá trị xã hội.

Nhờ chương trình trồng khoai bền vững, hàng nghìn hộ nông dân đạt lợi nhuận cao hơn 2–3 lần so với canh tác truyền thống, được hỗ trợ giống độc quyền, kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Dự án "Tôi Vui Gieo" (She Feeds the World) tiếp tục mở rộng tác động khi hỗ trợ trực tiếp hơn 22.000 nông dân và gián tiếp 136.000 người trong giai đoạn 2022-2025.

Nữ nông dân tham gia Dự án "She Feeds the World". (Nguồn ảnh: CARE Việt Nam)

Ở lĩnh vực sản xuất, Nhà máy PepsiCo Ninh Bình – vốn đầu tư gần 90 triệu USD, công suất hơn 25.000 tấn snack/năm – là minh chứng cho phát triển bền vững: tạo hơn 1.000 việc làm, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, tích hợp dữ liệu thời gian thực và tiến đến mục tiêu Net Zero 2040. Đồng thời, PepsiCo thúc đẩy bao bì tuần hoàn và hướng tới 100% nguyên liệu bền vững vào 2030, mở ra thêm cơ hội nghề nghiệp gắn với công nghệ xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Lan tỏa định hướng phát triển bền vững từ công ty ra cộng đồng

Phát triển bền vững tại PepsiCo được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự tham gia chủ động của nhân viên. Green Team – sáng kiến toàn cầu triển khai tại Việt Nam từ 2024 – quy tụ lực lượng từ văn phòng, nhà máy đến đội ngũ kinh doanh, cùng thúc đẩy tinh thần sống xanh qua hàng loạt hoạt động như Green Team Shark Tank, Trạm Xanh Tái Chế tại các trường đại học và mô hình "Chung cư xanh" ứng dụng công nghệ thu gom rác.

Theo anh Đào Xuân Hoàng, Trưởng Bộ phận Mua hàng và đồng trưởng nhóm Green Team, chương trình phải tạo giá trị thật chứ không chỉ là hoạt động nội bộ. Từ vườn thủy canh tại các văn phòng đến dự án "Gieo mầm xanh, ươm tương lai" trồng cây và phân loại rác tại Trường Tiểu học Tượng Lĩnh, nhân viên PepsiCo vừa học cách quản lý dự án vừa trực tiếp lan tỏa giá trị xanh đến cộng đồng.

Các bạn trẻ thế hệ Gen Z là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của PepsiCo tại Việt Nam. (Ảnh: PepsiCo)

Các hoạt động cộng đồng của Green Team không chỉ gắn kết nhân viên mà còn thể hiện cam kết xây dựng văn hóa bền vững từ bên trong. Các chương trình tình nguyện của nhân viên PepsiCo Foods trên cả nước luôn lồng ghép yếu tố môi trường và phát triển bền vững, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhờ hệ sinh thái hành động nhất quán này, PepsiCo nhận Giải thưởng AmCham CSR Award 2025.

Ba năm dẫn đầu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" cho thấy chiến lược nhất quán của PepsiCo: phát triển bền vững bắt đầu từ con người. Thông qua phát triển lãnh đạo trẻ, luân chuyển nội bộ và trao quyền triển khai các dự án xanh, PepsiCo tạo môi trường thu hút nhân tài và mang lại giá trị dài hạn cho xã hội. Khi tập trung nuôi dưỡng con người, văn hóa và công nghệ, doanh nghiệp góp phần hình thành một thế hệ lao động tự tin, trách nhiệm và sẵn sàng kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.