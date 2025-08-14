Perplexity AI đề nghị mua lại trình duyệt Chrome của Google

Perplexity A.I. đề nghị mua lại trình duyệt Chrome của Google

Con số trên cao hơn cả mức định giá hiện tại 18 tỷ USD của Perplexity AI, nhưng công ty cho biết một số nhà đầu tư đã đồng ý ủng hộ kế hoạch đáng chú ý này. Google trình làng Chrome vào năm 2008 và trình duyệt web này đã cung cấp dữ liệu cho Google để sử dụng cho mục đích quảng cáo. Việc Perplexity AI muốn mua lại Chrome cho thấy cuộc đua giành vị thế thống trị trong lĩnh vực AI tạo sinh. Hồi tháng 7, công ty khởi nghiệp này đã ra mắt trình duyệt hỗ trợ AI của riêng mình có tên là Comet.

Hiện nay, Perplexity AI đang trong cuộc chạy đua giành vị thế thống trị trong lĩnh vực AI tạo sinh. Perplexity AI cạnh tranh quyết liệt với các "ông lớn" công nghệ như Meta và OpenAI, đưa ra mức lương và tiền thưởng ký hợp đồng cao "chót vót" cho các kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực này. Những doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn đang chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho cơ sở hạ tầng AI để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý khối lượng công việc khổng lồ, trong khi những công ty khởi nghiệp đang huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu cơ và những "ông lớn" công nghệ để chi trả cho phần cứng và nhân sự cần thiết để cạnh tranh.

Đầu năm 2025, tập đoàn công nghệ Meta đã tiếp cận Perplexity AI để bàn thảo một thương vụ mua lại tiềm năng nhưng hai doanh nghiệp này đã không đạt thỏa thuận như dự kiến. Perpexity AI thông báo ý định mua lại Chrome từ Google sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất Google thoái vốn khỏi Chrome như một phần của vụ kiện chống độc quyền mà công ty đã thua vào năm ngoái. Thẩm phán trong vụ kiện đã phán quyết rằng Google đã nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong thị trường cốt lõi của mình là công cụ tìm kiếm trên internet.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một hồ sơ sau phán quyết của tòa án rằng việc buộc công ty này phải loại bỏ Chrome sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm.