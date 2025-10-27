Petrolimex nhận hơn 3,7 triệu cổ phiếu PJC từ công ty con

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (MCK: PJC) về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Petrolimex dự kiến nhận chuyển nhượng hơn 3,7 triệu cổ phiếu PJC (tương ứng tỷ lệ 51,06%) từ Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex. Ttrước khi thực hiện giao dịch, Petrolimex không sở hữu cổ phiếu PJC nào. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 3,7 triệu cổ phiếu PJC, tương ứng tỷ lệ 51,06%.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhận chuyển quyền sở hữu theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 27/10/2025 đến ngày 26/11/2025 thông qua phương thức giao dịch là chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK tại VSDC.

Về mối quan hệ giữa các doanh nghiệp này, Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội là công ty con cấp 2 của Petrolimex thông qua công ty mẹ trực tiếp là Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

Hiện, ông Bùi Văn Thành- Chủ tịch HĐQT PJC, là đại diện phần vốn góp gần 1,5 triệu cổ phiếu PJC (tỷ lệ 20,43%) của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đầu tư tại PJC.

Ông Phạm Quốc Hùng- Thành viên HĐQT, Giám đốc PJC, là người đại diện 17,87% vốn góp của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại PJC.

Còn ông Phan Văn Tân được Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex ủy quyền đại diện 12,27% vốn góp tại PJC. Ông Tân hiện đang là Phó Giám đốc PJC.

Ngoài ra, Petrolimex cũng dự kiến nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cổ phiếu PSC của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn từ PTC.

PSC là công ty con cấp 2 của Petrolimex thông qua công ty mẹ trực tiếp là PTC. Nếu giao dịch thành công như dự kiến, Petrolimex sẽ nắm giữ gần 3,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 52,73% vốn PSC.

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2025, Petrolimex đã công bố thông tin về việc ký hợp đồng sáp nhập.

Theo đó, căn cứ theo Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT về Đề án tái cơ cấu PTC và Nghị quyết số 01/2025/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2025 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex, ngày 1/10/2025, Petrolimex và PTC ký hợp đồng sáp nhập số 125/2025/PLX-PTC.



