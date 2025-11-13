Petrolimex tiên phong kinh doanh Xăng sinh học E10 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Petrolimex tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong kinh doanh nhiên liệu sinh học và xây dựng hệ sinh thái năng lượng sạch với sản phẩm xăng E10.

Tác động "xanh" của xăng sinh học E10

Không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, xăng E10 còn thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trong vận hành động cơ và bảo vệ môi trường.

Xăng E10 là xăng thành phẩm được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học, trong đó cồn nhiên liệu được pha chế với tỷ lệ nhất định. Cụ thể: theo quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thì xăng E10 là xăng sinh học có hàm lượng cồn nhiên liệu từ 9 – 10% thể tích.

Theo các nghiên cứu trong nước và quốc tế, ethanol có hàm lượng ô-xy cao, giúp cải thiện quá trình đốt cháy của hỗn hợp nhiên liệu; nhờ đó, xăng E10 có thể giúp giảm lượng khí thải Cacbon monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC) tới 20% so với xăng khoáng truyền thống. Khí thải được giảm đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ gây ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính - một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Không chỉ mang lợi ích cho môi trường, xăng E10 còn được đánh giá là loại nhiên liệu thân thiện với động cơ. Ethanol có trị số Octan cao (trên 100), khi pha trộn với xăng truyền thống giúp nâng cao trị số Octan của xăng E10; điều này tạo điều kiện cho quá trình cháy trong buồng đốt diễn ra đồng đều, triệt để và ổn định hơn, tăng hiệu suất sinh công và hạn chế hiện tượng kích nổ sớm - một nguyên nhân gây hại cho động cơ.

Nhiêu liệu sạch, tiêu dùng xanh

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tham mưu để trình Chính phủ ban hành lộ trình sử dụng xăng E10 nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết cân bằng phát thải ròng vào năm 2050, dự kiến thực hiện từ ngày 01/01/2026.

Từ các kết quả nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và tài liệu khuyến cáo của các nhà sản xuất, các tổ chức quốc tế như ACEA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu) cho thấy về cơ bản Xăng E10 tương thích với phần lớn các động cơ xăng đang lưu hành hiện nay.

Hiện nay đã có hơn 60 quốc gia sử dụng phổ biến xăng E10; nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Mỹ, Châu Âu đã ban hành luật bắt buộc sử dụng các nhiên liệu phối trộn giữa xăng với nhiên liệu sinh học nguyên chất.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 diễn ra vừa qua, Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường sử dụng xăng sinh học, đặc biệt là xăng E10, thay thế dần xăng khoáng.

Petrolimex: Lộ trình chuyển đổi xanh bắt đầu từ cửa hàng xăng dầu

Để triển khai có hiệu quả lộ trình phối trộn và sử dụng xăng E10 như kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các nhóm giải pháp đồng bộ như: Hỗ trợ giá ethanol nội địa để ổn định nguồn cung và giảm giá thành xăng E5/E10; Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho xăng E10; Tăng cường truyền thông cộng đồng; Khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối nhiên liệu sinh học …

Mục tiêu chiến lược của Petrolimex đến năm 2035 trở thành "Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện". Petrolimex đang thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng bán lẻ và mở rộng mạng lưới phối trộn ethanol nhiên liệu, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị sản xuất ethanol trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định.

Song song với kinh doanh xăng sinh học, Petrolimex đang nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới như hydrogen và một số loại nhiên liệu tái tạo, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tập đoàn đã đặt mục tiêu xây dựng lộ trình thực hiện phát thải theo cam kết của Chính phủ.

Phát biểu về phát triển nhiên liệu sinh học, ông Trần Ngọc Năm – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với chủ trương triển khai xăng E10. Theo ông, việc kinh doanh xăng E10 đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc về hạ tầng, công nghệ, bồn chứa chuyên dụng cho cồn nhiên liệu và sự phối hợp chặt chẽ từ các nhà máy lọc dầu. Vì vậy, Petrolimex đề xuất Bộ Công Thương sớm có chỉ đạo về tiến độ triển khai, để các thương nhân đầu mối chủ động đầu tư và chuyển đổi hệ thống kỹ thuật đồng thời kiến nghị điều chỉnh một số tiêu chuẩn kỹ thuật của TCVN hiện tại cho phù hợp với nguồn xăng khoáng trên thị trường quốc tế và tương đồng với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật trong khu vực.

Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học, cụ thể là xăng E10, không chỉ là bước đi tất yếu trong bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, thực hiện phát thải theo cam kết của Chính phủ, mà còn là giải pháp chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy tiêu dùng xanh.