Petrovietnam bán đấu giá cổ phần tại GID và PVTS

26-10-2025 - 20:44 PM | Thị trường chứng khoán

Petrovietnam bán đấu giá toàn bộ 8,7 triệu cổ phần sở hữu tại GID và 10,5 triệu cổ phần tại PVTS nhằm mục đích thoái vốn tại 2 doanh nghiệp này.

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có các văn bản thông báo về việc bán đấu giá cổ phần đầu tư tại CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) và CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS).

Theo đó, Petrovietnam muốn bán đấu giá công khai toàn bộ 8,7 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,9% vốn điều lệ thực góp của GID. Với giá khởi điểm là 19.100 đồng/cổ phần, ước tính Petrovietnam sẽ thu về tối thiểu gần 166,2 tỷ đồng nếu bán đấu giá thành công số cổ phần này.

Đồng thời, Petrovietnam cũng sẽ đấu giá toàn bộ 10,5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ thực góp của PVTS. Giá khởi điểm đấu giá là 9.300 đồng/cổ phần, tương đương tối thiểu gần 97,7 tỷ đồng/lô cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

Thời gian đăng ký tham gia và nộp tiền đặt cọc từ ngày 24/10/2025 đến 15h30 ngày 13/11/2025, tỷ lệ đặt cọc là 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Các phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 20/11/2025 tại trụ sở của HNX, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhằm cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận cơ hội đầu tư, Petrovietnam sẽ tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư phần vốn góp tại GID và PVTS vào 9h ngày 27/10/2025 (thứ Hai), tại Phòng họp Hồ Tây 3, Khách sạn JW Marriott Hanoi (Hà Nội).

Được biết, CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) được thành lập từ năm 2006 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Lào.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thực hiện đầu tư vào 2 dự án Khảo sát tìm kiếm, thăm dò khoáng sản đồng và vàng tại bản IToum, huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu (Dự án Attapeu) và tại bản Na-luổng, huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Viêng Thông, tỉnh Hủa Phăn (Dự án Xiêng Khoảng).

Còn CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS) tiền thân là CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), chính thức hoạt động từ năm 2007.

Năm 2022, PVFI đổi tên thành PVTS, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ tài chính, đào tạo ứng dụng, tổ chức sự kiện…


