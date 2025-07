PGBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng gần 35% so với cùng kỳ 2024

Theo đó, PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025, tổng tài sản tăng 7,6% so với cuối năm 2024, đạt 78.553 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 284,3 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 45.436 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với cuối năm 2024. Huy động thị trường 1 đạt 46.726 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với cuối năm 2024.

Tổng thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu nhờ tăng trưởng về quy mô cho vay và tăng trưởng thu ngoài lãi. Danh mục đầu tư tăng trưởng thêm, ngoài trái phiếu chính phủ còn đầu tư chứng chỉ tiền gửi nên thu lãi thuần tăng trưởng. Thu ngoài lãi 6 tháng đạt 152 tỷ đồng tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ tăng thu từ hoạt động giải ngân và kinh doanh ngoại tệ. Hoạt động bảo lãnh, bảo hiểm có tăng nhẹ. Thu sử dụng dự phòng có chút khởi sắc khi thu được một số khách hàng lớn tồn tại từ nhiều năm. 6 tháng đầu năm thu được 65,4 tỷ tăng 41,2 tỷ so với cùng kỳ 2024.

Những chỉ số kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm của PGBank là kết quả của việc đẩy mạnh sản phẩm, dịch vụ thu hút khách hàng bán lẻ như ngoại tệ, thẻ, cho vay mua ô tô; đồng thời, gia tăng truyền thông ưu đãi cho khách hàng như chương trình "Đón xuân Ất Tỵ - Quà Vàng như ý", "Đón xuân mới – quà phơi phới". Ngoài ra, PGBank còn ban hành các sản phẩm mới, gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp, khách hàng xuất nhập khẩu, cấp tín dụng cho nhà thầu EVN, chương trình tín dụng xanh PG Green,… góp phần tích cực thu hút tăng trưởng khách mới.

Bên cạnh đó, PGBank tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất cho chi nhánh, phòng giao dịch theo chuẩn nhận diện mới, với việc di dời, mở mới 3 điểm giao dịch Bắc Sài Gòn, Đống Đa, Cổ Loa, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm, gia tăng sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với PGBank.

PGBank cũng tích cực đầu tư, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt Top 15 ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng thu nhập thuần (TOI) vào cuối 2030. Ngân hàng đã bắt tay triển khai các ứng dụng cốt lõi, với các dự án trọng điểm như nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, triển khai hệ thống giao dịch đa kênh hợp nhất (Omni Channel) nhằm tăng cường trải nghiệm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh hệ thống. Đặc biệt, PGBank cũng chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng; triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.