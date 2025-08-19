PGBank vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR Asia bình chọn

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia được trao dựa trên khảo sát độc lập với hàng chục nghìn nhân viên tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá các yếu tố: Văn hóa doanh nghiệp – Chính sách nhân sự – Mức độ gắn kết và hài lòng của nhân viên.

Việc PGBank được vinh danh khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, thu hút nhân tài và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đây là kết quả từ chiến lược lấy con người làm trung tâm, triển khai các chính sách đãi ngộ cạnh tranh, cơ hội đào tạo và thăng tiến rõ ràng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa – Giám đốc Nhân sự, đại diện PGBank cho biết: "Với đội ngũ gần 2.000 nhân sự trên toàn hệ thống, PGBank luôn coi con người là tài sản quý giá nhất và đặt cho mình slogan "Nhân viên hạnh phúc, khách hàng hài lòng" là kim chỉ nam ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của Ngân hàng. Tại PGBank, chúng tôi luôn chú trọng việc xây dựng văn hóa giao tiếp mở, nơi mỗi nhân viên đều được lắng nghe, phát triển và ghi nhận xứng đáng. Mục tiêu hướng tới của PGBank là xây dựng Ngân hàng trở thành nơi có môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại. Danh hiệu ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ được trao ngày hôm nay là sự ghi nhận từ tổ chức tuyển dụng uy tín quốc tế, đồng thời là nguồn động lực để PGBank tiếp tục kiến tạo một môi trường làm việc mà mỗi cán bộ nhân viên đều cảm thấy tự hào, gắn bó và không ngừng phát triển".

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" đánh dấu một cột mốc quan trọng, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu PGBank, khẳng định vị thế và tầm vóc của Ngân hàng trên thị trường. Về PGBank: Ngân hàng được thành lập năm 1993, trải qua 32 năm trưởng thành không ngừng, PGBank hiện có 91 điểm giao dịch tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, cung cấp đa dạng sản phẩm – dịch vụ tài chính cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. PGBank định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng và con người làm trung tâm phát triển, đồng hành cùng sự thịnh vượng của cộng đồng.