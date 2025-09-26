PGS.TS Trần Đình Thiên: Cấu trúc thị trường BĐS còn méo mó, bị chi phối bởi đầu cơ và lợi ích nhóm

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang Bất động sản.

Sáng 26/9, Báo Xây dựng đã tổ chức ra mắt Chuyên trang Bất động sản và Diễn đàn "Phát triển thị trường BĐS - Cú hích tăng trưởng GDP hai con số".

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, những năm gần đây, thị trường bất động sản đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực. Bất động sản không chỉ thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng xã hội, công trình xây dựng, mà còn tạo ra các tài sản cố định lớn và đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Theo Thứ trưởng, thị trường đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nguồn cung chưa cân đối và khó khăn trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, dư luận dễ bị tác động bởi nhiều luồng thông tin trái chiều, ông Sinh cho rằng vai trò cung cấp thông tin chính thống, minh bạch từ Báo Xây dựng là hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận vai trò quan trọng của bất động sản đối với nền kinh tế. Đồng thời, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những "nút thắt" cần tháo gỡ để thị trường có thể phát triển ổn định và bền vững hơn.

Ở góc nhìn vĩ mô, PGS.TS Trần Đình Thiên – Thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần xác định rõ cấu trúc thị trường để tháo gỡ những điểm nghẽn cốt lõi.

"Hiện vẫn còn nhiều dự án tồn đọng vì thủ tục pháp lý ách tắc - đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Khi thị trường còn nhiều bất thường, xử lý dứt điểm vấn đề này sẽ là một đột phá", ông Thiên nói.

Ông cũng chỉ ra thực trạng cấu trúc thị trường còn méo mó, bị chuyển dịch sang thị trường đầu cơ, quản trị theo lợi ích nhóm. Trong khi đó, hàng loạt luật quan trọng phải sửa đổi, khiến thị trường khó ổn định.

Theo ông Thiên, cần phân tích kỹ để đánh giá tính phù hợp của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, Luật Đất đai sau sửa đổi cũng như cơ chế vận hành trong mô hình chính quyền 2 cấp mới còn nhiều vướng mắc về thẩm quyền giải quyết dự án.

"Các bên cần sự vào cuộc quyết liệt, bắt đầu từ những dự án tồn đọng, với cách tiếp cận khác biệt và can đảm phá vỡ những rào cản hiện hữu. Nếu không, mục tiêu phục hồi và phát triển thị trường bất động sản sẽ rất khó đạt được trong bối cảnh nhiều bất thường hiện nay", ông Thiên nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ ra mắt.

Dưới góc độ quản lý, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phát triển nguồn cung đảm bảo pháp lý, gắn liền với việc hoàn thiện khung khổ pháp luật về xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính…

"Mấu chốt tháo gỡ hiện nay vẫn phải bắt đầu từ thể chế. Phải xác định vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó. Nếu khơi thông được, chắc chắn thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng tích cực", bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, việc nghiên cứu và áp dụng các cơ chế đột phá, thông thoáng để thu hút nguồn lực xã hội cũng là yếu tố then chốt. Điều này sẽ giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro và hướng tới sự phát triển bền vững.

Theo các chuyên gia, để bất động sản thực sự trở thành cú hích tăng trưởng, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hỗ trợ phù hợp là hết sức quan trọng. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn pháp lý, vốn và hạ tầng, thị trường bất động sản không chỉ hồi phục mạnh mẽ, mà còn góp phần đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong những năm tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Bính, Phó Tổng Giám đốc Cienco 5 Land cho rằng việc ban hành Nghị quyết 68 kịp thời đã giúp nhà đầu tư củng cố niềm tin, mạnh dạn bỏ vốn để triển khai dự án hơn. Đáng chú ý, các quy định mới nhấn mạnh nguyên tắc: Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; Những sai sót, vi phạm có thể khắc phục bằng biện pháp hành chính hoặc kinh tế thì xử lý theo hướng này, chỉ những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mới chuyển sang xử lý hình sự. "Quy định này sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, bởi trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp buộc phải mạnh dạn đi trước, rủi ro là khó tránh khỏi", ông Bính chia sẻ. Ngoài ra, Nghị quyết 68 cũng khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Điều này không chỉ là sự động viên lớn đối với doanh nghiệp, mà còn khuyến khích người dân tham gia mạnh mẽ hơn vào các hoạt động kinh tế.



