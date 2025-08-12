Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phá đường dây cho vay với lãi 'cắt cổ', thu lợi hàng chục tỷ đồng

12-08-2025 - 18:34 PM | Xã hội

Nguyễn Đại Việt điều hành đường dây cho vay lãi nặng với tiền lãi dao động từ 10 – 17%/gói vay.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Phá đường dây cho vay với lãi 'cắt cổ', thu lợi hàng chục tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguyễn Đại Việt. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Việt cho nhiều người trên địa bàn Đà Nẵng và các địa phương lân cận vay với lãi suất cao, trái quy định của pháp luật.

Khi người vay có nhu cầu sẽ liên hệ với Việt thông qua số điện thoại 0905.621.672. Sau khi thống nhất gói vay, đối tượng sẽ yêu cầu người vay viết một giấy mượn tiền, sau đó đưa các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe,... cho mình giữ.

Việt cho vay nhiều gói vay khác nhau, trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi dao động từ 10 – 17%/gói vay. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền trả hằng ngày của những người vay tiền.

Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Đại Việt cùng các đối tượng khác, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt triệt xóa chuyên án “Cho vay lãi nặng”, bắt giữ 4 đối tượng trong 4 đường dây cho vay khác nhau, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến nay, 4 đường dây cho vay lãi nặng, trong đó có đường dây do Nguyễn Đại Việt điều hành đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là người vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Đại Việt thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Lê Phước An (số điện thoại: 0934.117.369) để được hướng dẫn giải quyết.

