Phan Hoàng Thu: Từ hoa hậu xinh đẹp đến BTV tài chính

24-08-2025 - 13:08 PM | Lifestyle

Được biết đến qua danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014, Phan Hoàng Thu vẫn luôn khẳng định mình không chỉ ở nhan sắc mà còn ở trí tuệ, sự kiên định trong học tập, nghề nghiệp và kinh doanh.

Hoàn thiện tri thức mỗi ngày

Sinh ra trong một gia đình có bà và mẹ đều là giáo viên, Phan Hoàng Thu sớm được nuôi dưỡng trong môi trường coi trọng tri thức. Chính vì vậy, việc học với cô chưa bao giờ là lựa chọn mà luôn là nền tảng. Trước khi đặt chân vào nghệ thuật, cô nhận một lời hứa từ mẹ: phải đỗ đại học mới được toàn quyền theo đuổi đam mê. Lời giao ước tưởng đơn giản nhưng lại trở thành động lực để cô tập trung học hành và mở ra cánh cửa đầu tiên trong hành trình trưởng thành.

Ngày thi đại học, Thu xuất sắc đỗ cả 3 nguyện vọng, thậm chí có trường còn tuyển thẳng. Thế nhưng, thay vì chọn con đường an toàn, cô quyết định theo đuổi nghệ thuật tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành thiết kế thời trang. Đó là lựa chọn thể hiện sự mạnh mẽ của một cô gái trẻ dám bước đi theo tiếng gọi trái tim. Tốt nghiệp cử nhân, Thu tiếp tục mở rộng vốn sống bằng việc trau dồi ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và bắt đầu học tiếng Trung từ ba năm nay. Với Thu, việc học không bao giờ dừng lại bởi tri thức là vĩnh cửu và luôn là người bạn đồng hành trung thành nhất.

Không chỉ học trong trường lớp, cô còn tìm kiếm cơ hội học từ trải nghiệm. Những biến động trong công việc, những thử thách trong đời sống khiến cô luôn giữ một triết lý riêng: khi cuộc sống xáo trộn, hãy bình tâm và nâng cấp bản thân bằng một kỹ năng mới. Triết lý này trở thành kim chỉ nam để cô từng bước tiến lên, biến khó khăn thành cơ hội và coi việc học là hành trình dài hơi chứ không phải đích đến.

Đối diện định kiến "người đẹp khó làm kinh tế"

Ánh hào quang từ danh hiệu Hoa hậu mở ra cho Phan Hoàng Thu nhiều cơ hội nhưng cũng đặt lên vai cô những định kiến. Xã hội đôi khi mặc định “người đẹp khó làm kinh tế bền vững”, nhưng cô chọn cách đối diện bằng hành động thay vì lời giải thích. Trước khi tham gia thị trường chứng khoán, Thu từng kinh doanh spa, trà sữa và khách sạn nhỏ ở phố cổ Hà Nội. Có thành công, có thất bại, nhưng tất cả giúp cô hiểu rõ hơn giá trị của sự nỗ lực. Đó là trải nghiệm không phải ai cũng dám thử, và với Thu, mỗi vấp ngã chỉ là một phần trong bài học lớn của sự trưởng thành.

Cơ duyên đến với tài chính lại càng rõ nét hơn khi cô giữ vai trò biên tập viên trong các chương trình thời trang, thời tiết và đặc biệt là “Thực phẩm sạch hay bẩn” trên kênh ANTV. Ước mơ được làm BTV tài chính thôi thúc cô tham gia thị trường chứng khoán cách đây 5 năm. Trải qua nhiều mùa tăng giảm, cô không chỉ học cách quản lý tài chính cá nhân mà còn rèn luyện khả năng quản trị cảm xúc – điều quan trọng bậc nhất của một nhà đầu tư. Với cô, đầu tư không chỉ là con số, mà còn là sự thử thách bản lĩnh, sự kiên nhẫn và trí tuệ.

Nhắc đến tương lai, Phan Hoàng Thu thẳng thắn chia sẻ rằng cô vẫn hợp nhất với vai trò biên tập viên truyền hình, nhưng nếu có cơ hội, cô sẵn sàng thử sức trong lĩnh vực tài chính - nơi đam mê của cô chưa bao giờ nguội lạnh. Song song với đó, cô kiên định khẳng định rằng thành công trong kinh tế không phụ thuộc vào nhan sắc mà đến từ sự học hỏi, cầu thị, nỗ lực và một chút may mắn. Quan điểm ấy giúp cô vượt qua những định kiến để xây dựng hình ảnh người phụ nữ vừa đẹp, vừa có trí tuệ và biết đứng vững trong những biến động khắc nghiệt của đời sống.

Trong hành trình phía trước, Phan Hoàng Thu chưa bao giờ coi danh hiệu hoa hậu là tấm vé bảo chứng cho sự nghiệp. Với cô, đó chỉ là một điểm nhấn trong hồ sơ cuộc đời, còn giá trị đích thực nằm ở trí tuệ và bản lĩnh. Cô tin rằng một người phụ nữ hội tụ cả sắc đẹp lẫn tri thức mới là hình ảnh hoàn hảo và lâu bền. Từ đó, Thu không ngừng phát triển, học hỏi, tận dụng lợi thế để hướng tới hình tượng người phụ nữ hiện đại, độc lập và thành công.

Phan Hoàng Thu từng được biết đến qua nhiều dấu ấn trong nghệ thuật và nhan sắc. Cô giành danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới ở Malaysia, đoạt giải Vàng Ngôi sao Tương lai 2012 và lọt vào top 8 Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. Năm 2015, cô làm giám khảo khách mời của cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á. Ngoài các danh hiệu, Phan Hoàng Thu được biết đến là một người đẹp có phong cách sống hiện đại và là minh chứng cho hình ảnh phụ nữ không ngừng khẳng định bản thân bằng cả nhan sắc lẫn trí tuệ.

Theo Lity

Đời sống Pháp luật

