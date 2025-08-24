Quý tử nhà Justin Bieber tròn 1 tuổi: Chưa ra đời đã gây bão toàn cầu, tương lai thừa kế cả tỷ đô!

Thời gian thấm thoắt, đến nay quý tử đầu lòng nhà Justin Bieber đã tròn 1 tuổi. Trên trang cá nhân, Hailey Bieber đăng 2 ảnh ôm ấp tình cảm để chúc mừng sinh nhật con trai. Cô còn hé lộ 1 số hình ảnh từ bữa tiệc sinh nhật bé Jack Blues Bieber, với bóng bay xanh trắng và nhiều món đồ chơi mới.

Loạt ảnh này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, thu hút đến 4,3 triệu lượt thả tim. Nhiều khán giả bình luận chúc mừng sinh nhật quý tử nhà Justin Bieber, khen em bé dễ thương. Dù không lộ diện, bé Jack Blues Bieber vẫn là 1 trong những em bé quyền lực và hot nhất Hollywood.

Hailey Bieber đăng ảnh ôm ấp ngọt ngào chúc mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi

Cô cũng hé lộ 1 số hình ảnh từ tiệc sinh nhật em bé

Jack Blues Bieber có gia thế không thể hoàn hảo hơn. Bố cậu bé là Justin Bieber - nam ca sĩ hàng đầu thế giới. Mẹ cậu bé là Hailey Bieber - nữ doanh nhân thành đạt với hãng mỹ phẩm được định giá tỷ đô Rhode. Tên của Jack rất ý nghĩa vì nó chính là tên đệm của bố đẻ Justin Bieber - ông Jeremy Jack Bieber. Nhiều người nhận định rằng Justin Bieber đặt tên con trai là Jack nhằm tri ân và thể hiện tình cảm với bố mình.

Từ khi còn chưa chào đời, Jack Blues Bieber đã làm dậy sóng truyền thông thế giới. Còn nhớ vào ngày 10/5/2024, đôi vợ chồng vỡ òa ghi lại hình ảnh Hailey bế bụng bầu trong lễ làm mới lời thề đám cưới ở Hawaii. Hailey diện váy cưới lệch vai, có kiểu dáng gần giống chiếc váy cô từng mặc trong lễ cưới năm 2019, vỡ òa hạnh phúc khoe bụng bầu 6 tháng.

Ngay lập tức, truyền thông thế giới như "nổ tung" trước thông tin vợ chồng Justin Bieber sắp lên chức bố mẹ. Có đến hơn 11 triệu người "thả tim" bài viết của cặp đôi, hàng loạt bạn bè trong giới giải trí như Paris Hilton, Kylie Jenner, Bella Hadid, Demi Lovato, Martin Garrix... đã để lại lời chúc mừng cặp đôi.

Còn chưa chào đời, Jack Blues Bieber đã làm chấn động cả thế giới

Việc có con chính là "ước mơ thành sự thật" đối với đôi vợ chồng nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times tháng 5/2023, Hailey cho biết vợ chồng cô đều yêu trẻ con và muốn sớm đón thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nữ người mẫu lại cảm thấy buồn và áp lực vì cô bị u nang buồng trứng. Chưa kể cô luôn sợ hãi việc con mình sẽ bị paparazzi soi mói, bàn tán sau khi chào đời. Nhưng cuối cùng, bé Jack Blues Bieber đã đến và làm đôi vợ chồng thêm hạnh phúc trọn vẹn.

Với điều kiện của gia đình, Jack sẽ lớn lên trong một môi trường được bao bọc bởi sự giàu có và những điều kiện tốt nhất. Cậu bé sẽ được tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu thế giới, các gia sư giỏi nhất, và những cơ hội phát triển bản thân mà người thường khó có được.

Ngay từ khi sinh ra, cậu đã có một mạng lưới quan hệ xã hội khổng lồ. Cậu sẽ được gặp gỡ và tiếp xúc với những người nổi tiếng, những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành giải trí và kinh doanh, mở ra những cánh cửa sự nghiệp vô hạn trong tương lai. Nếu sau này Jack có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật, cậu đã có sẵn một bệ phóng hoàn hảo. Tên tuổi của bố mẹ sẽ mang lại cho cậu sự chú ý ngay lập tức, giúp cậu dễ dàng có được hợp đồng, dự án và sự ủng hộ của truyền thông. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Jack sẽ là người thừa kế khối tài sản tỷ đô của mẹ.

Jack Blues Bieber có điều kiện, gia thế tốt khó ai sánh bằng

Tuy nhiên, Jack Blues Bieber cũng sẽ khó có được tuổi thơ yên bình như những đứa trẻ khác. Cuộc sống của Jack sẽ luôn nằm dưới kính hiển vi của truyền thông và công chúng. Mọi hành động, mọi lời nói, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, đều có thể trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Jack khó lòng đi chơi, đi học hay hẹn hò mà không bị paparazzi theo dõi hay fan hâm mộ vây quanh.

Danh tiếng của bố mẹ vừa là bệ phóng, nhưng cũng có thể là bất lợi đối với Jack Blues Bieber. Gần như chắc chắn cậu bé sẽ phải sống dưới cái bóng quá lớn của bố mẹ. Áp lực phải "vượt qua" hoặc "xứng đáng" với danh tiếng của bố mẹ có thể gây ra những vấn đề tâm lý, làm lu mờ cá tính riêng và sự tự tin của cậu bé. Tương lai của cậu bé sẽ là một hành trình để cân bằng giữa việc thừa hưởng tài sản và danh tiếng, với việc tìm kiếm và khẳng định giá trị riêng của bản thân.