Theo các chuyên gia, bất động sản công nghiệp hiện vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt và nhiều tiềm năng trong thời gian tới.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, cả nước có gần 1.600 khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã được thành lập, trong đó hơn 1.050 khu, cụm đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại miền Bắc đạt 85%, trong khi miền Nam đạt 92%.

Giá thuê khu công nghiệp tăng 5-10% so với năm 2025. Báo cáo của VARS đánh giá mức tăng này tương đối ổn định trong bối cảnh nguồn cung liên tục được bổ sung và hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp diễn.

Đối với cụm công nghiệp, giá thuê tăng 10-20% so với cùng kỳ. Theo VARS, hạ tầng giao thông liên vùng là một trong những yếu tố thúc đẩy mức tăng giá thuê tại phân khúc này.

Bên cạnh đó, các cụm công nghiệp thu hút cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư trong nước nhờ khả năng chia lô nhỏ, ưu đãi thuế thu nhập và thời gian triển khai nhanh.

Biểu đồ mức tăng giá thuê khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

VARS cho rằng Việt Nam tiếp tục là điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ sự ổn định chính trị, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng và vị trí thuận lợi trong chuỗi sản xuất, cung ứng khu vực.

Ngoài ra, hoạt động phát triển nguồn cung bất động sản công nghiệp cũng diễn ra tại nhiều địa phương trong quý III/2026.

Theo đánh giá của VARS, công nghiệp và logistics tiếp tục là động lực tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản, với tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 90%, giá thuê duy trì tăng trưởng dương và nhiều dự án khu công nghiệp, trung tâm logistics được khởi công hoặc đưa vào vận hành.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh tại OneHousing, nhận định: với việc Chính phủ đã thống nhất đặt mục tiêu 2025 và lộ trình từ nay đến 2030 là nâng mức thu nhập bình quân đầu người thì bất động sản khu công nghiệp là một mảnh đất màu mỡ.

Ông cũng tự tin rằng khi Việt Nam thu hút được về quy mô, chất lượng của nguồn vốn FDI thì rất nhiều tập đoàn lớn sẽ đầu tư vào và kéo theo những công ty “ăn theo” các tập đoàn đó.

“ Tôi có không ít bạn đã và đang triển khai khu công nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang. Họ cứ xây dựng xong là có đối tác quốc tế đến hỏi thuê với mức giá tốt. Tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu tuyệt vời, bởi khi bất động sản khu công nghiệp phát triển tốt có thể tạo ra công ăn việc làm cho người dân. Đồng nghĩa, người dân có thu nhập để mua nhà, đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước ”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam - cũng đánh giá, thời gian qua, sự phát triển hạ tầng giao thông đã thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn vốn FDI tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản công nghiệp, cuộc đua bất động sản khu công nghiệp dự báo tiếp tục “nóng” trong năm nay.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình phát triển để vươn lên trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu, nhằm đảm bảo vị thế thu hút vốn FDI.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là ‘miền đất hứa’ với các nhà đầu tư.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến khu công nghiệp cũng được quy định cụ thể sẽ tạo thêm dư địa phê duyệt quỹ đất; quy hoạch sử dụng đất của nhiều tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Nút thắt về pháp lý đang dần nới lỏng sẽ tạo tiền đề cho nguồn cung mới được phê duyệt trong 2 năm tới.

“ Trong bối cảnh nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng, cuộc đua mở rộng nguồn cung khu công nghiệp của các chủ đầu tư dự báo còn diễn ra mạnh mẽ trong tương lai ”, ông Đính nhận định.

Bất động sản công nghiệp còn nhiều thách thức

Ông John Campbell - Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong nhu cầu của khách thuê. Nếu trước đây, giá nhân công, chi phí thuê đất và vị trí địa lý thường là những yếu tố được ưu tiên, thì hiện nay, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành ổn định, chất lượng hạ tầng và hiệu quả sử dụng tài sản trong dài hạn.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư vào sản xuất, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, xe điện và trung tâm dữ liệu.

Dữ liệu Savills tổng hợp cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 1.156 dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất. Trong đó, 717 dự án lựa chọn nhà xưởng, tương đương 62% tổng số dự án; 439 dự án còn lại lựa chọn đất công nghiệp, chiếm 38%.

Tuy nhiên, vị chuyên gia của Savills cũng chỉ ra, quá trình chuyển đổi của bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Savills cho rằng những vấn đề đáng chú ý gồm chi phí đất và phát triển dự án gia tăng tại các địa phương công nghiệp trọng điểm, hạn chế về công suất điện đối với khách thuê có nhu cầu lớn, cùng yêu cầu nâng cao chất lượng lao động và phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các khu công nghiệp sẽ không chỉ nằm ở khả năng cung cấp diện tích cho thuê, mà còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của hạ tầng, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng phức tạp của nhà đầu tư.

Chính vì vậy, có thể thấy thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang chuyển dần từ lợi thế chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng. Với các chủ đầu tư, việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định và phát triển hạ tầng đồng bộ không còn đơn thuần là yếu tố tạo khác biệt, mà đang trở thành điều kiện quan trọng để thu hút và giữ chân các doanh nghiệp sản xuất quốc tế.