Phân khúc căn hộ tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sôi động

Khảo sát thị trường bất động sản hiện nay, phía Nam TP. Hồ Chí Minh là một trong những điểm sáng nổi bật, thanh khoản cải thiện rõ rệt, giao dịch đang gia tăng ở nhiều phân khúc, đặc biệt là căn hộ trung – cao cấp với nhiều tín hiệu tích cực.

Nói về trợ lực từ hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm trong khu vực đang bước vào giai đoạn bứt tốc với cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh, nâng cấp trục đường Lê Văn Lương, cầu Thủ Thiêm 4 nối Phú Mỹ Hưng – Thủ Thiêm, cao tốc Bến Lức – Long Thành đã khai thác gần 30km và chuẩn bị hoàn thiện toàn tuyến vào năm 2026, tuyến Metro số 4 xuyên trục Bắc – Nam TP.HCM dự kiến khởi công quý II/2026. Những dự án này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra trục kết nối liên vùng, tạo cú hích mạnh mẽ cho giá trị bất động sản. Các chuyên gia dự báo, trong 6 tháng cuối năm, giá nhà đất khu Nam sẽ tăng 12–15% nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh.

Hưởng lợi trực tiếp từ tiến độ hoàn thiện hạ tầng, khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phát triển bứt phá 2025 – 2027. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các chủ đầu tư mạnh dạn tung ra nguồn hàng mới sau thời gian chờ sóng thị trường.

Điểm qua nguồn cung mới trong khu vực, đáng chú ý là dự án căn hộ "chuẩn resort" Khải Hoàn Prime toạ lạc trên trục đường Lê Văn Lương. Dự án vừa tổ chức thành công Lễ giới thiệu Quỹ căn đẹp nhất Khải Hoàn Prime diễn ra ngày 16/8/2025 thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khẳng định sức hút của một biểu tượng "cận giang" điển hình tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh.

Khách hàng được tư vấn chi tiết, tham quan sa bàn và tìm hiểu dự án

Sức hút của dự án trong đợt ra mắt lần này không chỉ đến từ bộ sưu tập những căn hộ đẹp nhất mà còn chinh phục khách hàng – nhà đầu tư bởi tiến độ thi công vượt kỳ vọng, không ngừng vươn cao từng tầng – từng ngày: trung bình 7 ngày hoàn thiện 1 sàn. Tham quan thực tế tại công trường cho thấy, dự án đã đổ xong sàn tầng 3 và đang không ngừng tăng tốc; máy móc, thiết bị và nhân công hoạt động nhộn nhịp ngày đêm. Mọi hạng mục đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thi công gọn gàng, sạch sẽ, phản ánh sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Bên cạnh những ưu đãi giới hạn và chiết khấu trực tiếp, sự kiện còn gây chú ý với chính sách tài chính vượt trội nhờ lãi suất ưu đãi chỉ 3,8%/năm, ân hạn nợ gốc cố định 36 tháng cùng các phương thức thanh toán linh hoạt chỉ từ 3,9 triệu/ tháng cho căn 1 phòng ngủ và 5,7 triệu/ tháng cho căn 2 phòng ngủ. Khách hàng tham dự "Lễ giới thiệu Quỹ căn đẹp nhất Khải Hoàn Prime" còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng như lời tri ân gửi đến những chủ nhân xứng tầm.

Vợ chồng anh Nghĩa chị Duyên (Tân Bình) chia sẻ: "Giỏ hàng lần này có nhiều căn đẹp, chính sách hỗ trợ lại tốt, chúng tôi quyết định chọn ngay căn hộ 2 phòng ngủ thanh toán chỉ từ 5,7 triệu đồng/tháng, nếu không mua lúc này sợ giá nhà lại tăng. Quan trọng là khi thấy công trình đang "lên tầng" đều đặn, chúng tôi càng yên tâm hơn về thời gian bàn giao."

Chị Nguyệt Minh, khách hàng trúng thưởng iPhone 16 Pro Max tại sự kiện cũng phấn khởi cho biết: "Tôi chấm ngay dự án bởi tầm nhìn ven sông rất đẹp, tiện ích như resort. Đặc biệt, khi tận mắt nhìn thấy công trường thi công thực tế, tôi càng yên tâm hơn. Hôm nay quá hời vì chốt được căn ưng ý vừa trúng Iphone nữa."

Khách hàng tham dự được hưởng ưu đãi đặc biệt và trúng nhiều giải thưởng giá trị

Hiện Khải Hoàn Prime cũng nằm trong top dự án có mật độ xây dựng thấp nhất TP.HCM, phần lớn quỹ đất được ưu ái dành cho mảng xanh và tiện ích cộng đồng. Tâm điểm là tổ hợp tiện ích khép kín: hồ bơi muối khoáng, bể sục Jacuzzi thư giãn, phòng gym công nghệ cao, clubhouse 3000m2 sang trọng, vườn tĩnh tại xen kẽ khu BBQ ngoài trời và sân chơi trẻ em…. Tất cả được bao bọc bởi khung cảnh ven sông phóng khoáng, nơi làn gió mát rượi và sắc xanh thiên nhiên trở thành đặc quyền sống mỗi ngày.

Với tỷ lệ hấp thụ cao tại ngày ra mắt "Quỹ căn đẹp nhất Khải Hoàn Prime", dự án tiếp tục khẳng định sức hút là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư, được bảo chứng bởi tiến độ và chất lượng thi công vượt trội, mang đến sự an tâm về thời gian bàn giao và tiềm năng sinh lời.