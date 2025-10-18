"Phần lớn Internet đã chết" - Nhà đồng sáng lập Reddit cảnh báo

Alexis Ohanian, người đồng sáng lập Reddit, vừa gây chấn động cộng đồng mạng khi tuyên bố phần lớn Internet hiện nay đã "chết". Trong cuộc trò chuyện trên podcast TBPN hôm thứ Hai, ông khẳng định Internet đang bị thống trị bởi bot và trí tuệ nhân tạo, biến không gian kết nối con người thành sa mạc số vô hồn.

Theo Ohanian, điều từng được coi là thuyết âm mưu giờ đây đã trở thành hiện thực đáng báo động. Ông chỉ ra rằng các nền tảng mạng xã hội đang tràn ngập những tương tác giả tạo, đặc biệt là trên LinkedIn với những bài đăng chung chung được tạo tự động. "Các bạn đã chứng minh rằng phần lớn Internet giờ đây đã chết. Toàn bộ thuyết Internet chết này, dù là bot hay AI giả, những thứ rác rưởi trên LinkedIn," Ohanian phát biểu.

Nhà đồng sáng lập Reddit - một trong các diễn đàn lớn nhất thế giới hiện nay

Những con số từ các công ty an ninh mạng càng khiến người ta lo ngại hơn. Cloudflare báo cáo gần một phần ba lưu lượng Internet đến từ bot, trong khi Imperva phát hiện gần 50% lưu lượng không phải từ con người. Điều này có nghĩa là cứ hai lượt truy cập trên mạng thì có một lượt do máy móc thực hiện.

Sam Altman, CEO của OpenAI, cũng thừa nhận sự hiện diện của nhiều tài khoản Twitter do AI điều khiển. Ông viết trên X rằng trước đây ông không coi trọng thuyết Internet chết, nhưng giờ đây ông nhận thấy "rất nhiều tài khoản Twitter do LLM vận hành".

Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc bot tạo ra những bình luận vô nghĩa. Chúng còn thao túng số liệu về lượt xem trang, tăng giả mức độ tương tác của người dùng, vẽ nên bức tranh sai lệch về phạm vi tiếp cận kỹ thuật số của các công ty. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi nhà đầu tư, nhà kinh tế và phân tích viên dựa vào những dữ liệu bị bóp méo để đánh giá khả năng sinh lời và tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ mới nổi.

Để đối phó với tình trạng này, Ohanian kêu gọi xây dựng một không gian trực tuyến sôi động hơn với "người xem trực tiếp và nội dung trực tiếp", đòi hỏi "bằng chứng về sự sống" để thu hút sự chú ý của người dùng. Ông tin rằng thế hệ mạng xã hội tiếp theo sẽ phải xác minh được tính con người của người dùng.

Các con số thống kê cho thấy phần nhiều bài đăng trên internet là do bot máy tính tạo ra thay vì con người.

Giải pháp mà nhiều người đang tìm đến là các nhóm chat riêng tư. Người dùng đang chuyển sang các ứng dụng như Signal và Discord để tìm kiếm kết nối thực sự giữa người với người. Năm 2024, nhiều người thường xuyên sử dụng nhóm chat cho biết họ đã bắt đầu chia sẻ suy nghĩ ở đó thay vì trên Twitter.

Tuy nhiên, ngay cả nhóm chat cũng không an toàn tuyệt đối. Một số người đã bắt đầu sử dụng AI để tạo và chỉnh sửa tin nhắn của họ, đưa bot vào cả không gian được cho là riêng tư nhất. Ohanian nhận xét rằng mặc dù nhóm chat là tiêu chuẩn vàng hiện tại, nhưng chúng không phải là "công nghệ mới lạ". Ông kỳ vọng sẽ có phiên bản tiếp theo của hình thức này, bởi "đó là nơi tất cả chúng ta đang nhận được thông tin tốt nhất của mình".

Lời cảnh báo của Ohanian buộc chúng ta phải suy ngẫm về tương lai của Internet. Liệu chúng ta có thể giành lại không gian số từ tay bot và AI, hay Internet như chúng ta từng biết đã thực sự chết? Câu trả lời có lẽ nằm ở khả năng của con người trong việc tạo ra và bảo vệ những không gian kỹ thuật số thực sự dành cho con người.