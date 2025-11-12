Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phanh phui thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chuyên viên ngân hàng ở TP HCM

12-11-2025 - 20:31 PM | Tài chính - ngân hàng

Bằng một tờ giấy nhận nợ giả mạo, chuyên viên ngân hàng rút trọn 5 tỉ đồng của khách vay.

Ngày 12-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Thanh Mẫn (SN 1993) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nội dung vụ án thể hiện, Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Bàu Cát, được phân công tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ của khách hàng vay.

Ngày 12-12-2019, vợ chồng ông T.A.L. ký hợp đồng tín dụng với Sacombank để vay số tiền 3,5 tỉ đồng. Do đó, Mẫn quen biết vợ chồng ông T.A.L.

Phanh phui thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của chuyên viên ngân hàng ở TP HCM- Ảnh 1.

Bị cáo trong vụ chuyên viên ngân hàng rút trọn 5 tỉ đồng của khách vay

Tài sản bảo đảm là nhà đất tại phường 14, quận Tân Bình (cũ), TP HCM. Hồ sơ cấp tín dụng do Mẫn giải quyết và được ông P.D.T - Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát, kiêm Phó Giám đốc chi nhánh Tân Bình phê duyệt.

Ngày 21-9-2020, vợ chồng ông T.A.L ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng nêu trên, sửa đổi hạn mức tín dụng lên 5 tỉ đồng và chưa thực hiện giải ngân.

Đến tháng 6-2021, Mẫn biết được vợ chồng ông T.A.L chưa giải ngân tiền vay vốn nên đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của ông T.A.L nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.

Mẫn mượn số tài khoản của bạn để nhận giải ngân khoản vay của vợ chồng ông T.A.L.

Mẫn tự lập giấy nhận nợ đề ngày 16-6-2021, nội dung ông T.A.L đề nghị giải ngân số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng nêu trên; tự giả chữ ký, chữ viết họ tên T.A.L trên giấy nhận nợ này rồi trình hồ sơ cho Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát xác nhận.

Sau đó, Mẫn đưa hồ sơ đã được duyệt cho bộ phận xử lý giao dịch tiến hành giải ngân số tiền nêu trên.

Mẫn khai sau khi nhận được tiền, đã sử dụng toàn bộ để trả nợ cho nhiều người.

Theo Trần Thái

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường tiền tệ

Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường tiền tệ Nổi bật

Chiều 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm

Chiều 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm Nổi bật

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

19:30 , 12/11/2025
Việt Nam giữa khoảng trống bảo vệ 258 tỷ USD: Khi chi phí y tế tăng nhanh hơn thu nhập

Việt Nam giữa khoảng trống bảo vệ 258 tỷ USD: Khi chi phí y tế tăng nhanh hơn thu nhập

17:00 , 12/11/2025
Điểm danh những ngân hàng cho vay ra tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hiện nay

Điểm danh những ngân hàng cho vay ra tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hiện nay

15:42 , 12/11/2025
Mừng tuổi 32, SHB gieo hạnh phúc với ngàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

Mừng tuổi 32, SHB gieo hạnh phúc với ngàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

15:00 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên