'Phanh" việc chuyển đổi đất, giao dịch BĐS tại vùng quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh

04-01-2026 - 06:38 AM

Văn bản của tỉnh Nghệ An ban hành ngày 31/12/2025 chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế giao dịch mua bán để thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu Trung tâm hành chính tỉnh. Không ảnh hưởng đến đất đai ngoài khu vực này.

Những ngày qua, dư luận tại Nghệ An và trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin cho rằng tỉnh chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Thực tế, đây là cách hiểu chưa đầy đủ về văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác lập, điều chỉnh quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh .

'Phanh” việc chuyển đổi đất, giao dịch BĐS tại vùng quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh- Ảnh 1.

Văn bản của tỉnh Nghệ An giao các đơn vị, địa phương chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đối với diện tích đất trong phạm vi thực hiện quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh.

Ngày 2/1/2026, trao đổi với phóng viên, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xác nhận: ngày 31/12/2025, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 14824 về việc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạn chế giao dịch đất đai trong thời gian lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Văn bản nêu rõ, trước đó, ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 14182 về việc lập quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hành chính tỉnh. Tỉnh đã chấp thuận vị trí, quy mô khu đất xây dựng Trung tâm hành chính tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với diện tích dự kiến từ 30 - 45 ha.

'Phanh” việc chuyển đổi đất, giao dịch BĐS tại vùng quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh- Ảnh 2.

Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có quy mô từ 30-45ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Để phục vụ công tác quy hoạch, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời hạn chế các giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng đang triển khai nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện của các địa phương liên quan.

Sau khi văn bản được ban hành, một số ý kiến cho rằng tỉnh Nghệ An đã “cấm” toàn bộ hoạt động chuyển đổi mục đích đất và giao dịch đất đai trên địa bàn hai địa phương nói trên. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh khẳng định, một số người đang hiểu nhầm thông tin văn bản của tỉnh.

Phó Chủ tịch Phùng Thành Vinh khẳng định, việc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạn chế giao dịch mua bán đất chỉ áp dụng đối với diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu Trung tâm hành chính tỉnh. Đối với những diện tích đất nằm ngoài khu vực quy hoạch, người dân vẫn thực hiện các quyền giao dịch, chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Phùng Thành Vinh chia sẻ thêm, việc tỉnh ra văn bản này để tránh tình trạng chuyển đổi, giao dịch gây ra khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, thực hiện khu Trung tâm hành chính sau này.

'Phanh” việc chuyển đổi đất, giao dịch BĐS tại vùng quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh- Ảnh 3.

Hoạt động giao dịch mua bán đất diễn ra sôi động sau khi có thông tin quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 19/12, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận vị trí và quy mô khu đất quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch, nghiên cứu mở rộng phạm vi nhằm bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ các khu chức năng, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh theo hướng hiện đại, trang trọng, có điểm nhấn, phù hợp với vai trò vị thế trung tâm hành chính của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu công tác lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và phương án kiến trúc phải hoàn thành trong tháng 12/2025, bảo đảm đầy đủ các thủ tục để khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh trong Quý I/2026.

Được biết, sau khi có thông tin quy hoạch khu Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An, thị trường bất động sản tại các khu vực trên diễn ra sôi động, giá đất trên thị trường "nóng" lên từng ngày.

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

