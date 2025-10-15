"Pháp sư" hô biến thịt trâu Ấn Độ thành thịt bò Wagyu Nhật Bản: Hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp giả tạo tại Hoài Đức

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi bơm tinh chất phụ phẩm vào thịt để tạo vân mỡ, "biến hóa" thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả. Bà N.T.P.T là Tổng Giám đốc Công ty Hida đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000đ/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác là thịt bò.

Các sản phẩm này được bán ra thị trường với giá từ 400.000đ đến 600.000đ/kg, cao gấp nhiều lần so với giá gốc. Theo xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã cấu kết sản xuất và tiêu thụ trót lọt khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Số lượng lớn thịt giả này đã được tuồn ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình khám xét tại các điểm sản xuất và kho chứa, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 65 tấn thịt (bao gồm thịt trâu và thịt bò giả thành phẩm) cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc chế biến. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu nhằm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt bò thu giữ tại Công ty trên có ADN là thịt trâu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định 17 tấn bột tinh chất để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

"Đế chế thịt Wagyu giả" đăng ký thêm nhiều ngành nghề "chẳng liên quan", nâng vốn điều lệ ngay trước khi bị kiểm tra

Trước đó, theo thông tin từ Dân Việt, Công ty CP Thực phẩm Hida thành lập hồi tháng 2/2022 tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ).

Dù định danh với ngành thực phẩm, song Công ty Hida còn được đăng ký thêm nhiều ngành nghề "chẳng liên quan", ví dụ như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, sưởi và điều hòa không khí; tư vấn môi giới bất động sản; thu gom rác thải độc hại hay tái chế phế liệu..

Trong khi ngành nghề chính đăng ký khi mới thành lập là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc biệt (loại được nhà nước cho phép).

Doanh nghiệp khi mới thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 4 thành viên góp vốn. Trong đó, người giữ tỷ lệ vốn cao nhất là cổ đông Nguyễn Thị Thanh Tâm với 47,5%; tiếp đến là 2 cổ đông Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng góp 15%; 12,5% còn lại thuộc về cổ đông Trần Văn Lâm. Tại thời điểm này, người giữ vị trí đại diện doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tháng 8/2022, Công ty chuyển trụ sở về xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. 1 tuần trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, tức ngày 12/9/2025, Công ty CP Thực phẩm Hida có bước nâng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, Công ty thành lập tháng 11/2022 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ban đầu, doanh nghiệp do Trần Hoàng Phước có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Tại đăng ký thay đổi do Phòng ĐKKD Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 5/9/2025, 2 cổ đông của Công ty được công bố gồm ông Trần Hoàng Phước, giữ 70% tỷ lệ sở hữu và bà Trần Thị Hồng Vi giữ 30% còn lại.

Ngoài vai trò tại SK Foods, Trần Hoàng Phước còn từng xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm ISHIGA tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Phước giữ vai trò giám đốc Giám đốc tại Thực phẩm ISHIGA (khi doanh nghiệp này còn tên cũ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phân phối Beauty Care), tại thời điểm tham gia góp vốn vào đầu năm 2018, ông Phước giữ 40% tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kể từ lần cập nhật trong tháng 5/2018, ông Phước không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông.