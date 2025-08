Thủ đoạn của nữ giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả

Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong một căn chung cư ở đồi Văn Nghệ, thuộc phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), người dân thường xuyên thấy xuất hiện xe tải chở nhiều lô hàng đến tập kết, rồi từ đây, những lô hàng được phân loại, chia nhỏ cho các shipper chở đến nơi tiêu thụ.

Ông B. H. T., bảo vệ chung cư cho biết: “Nhóm người này đến thuê căn chung cư tại tầng 1, từ hơn 2 năm nay. Thường xuyên có xe tải thùng kín chở thùng to, thùng nhỏ đến và có khoảng 3 - 4 người đứng ra nhận hàng, phân loại, sắp xếp rồi họ cho vào nhà đóng kín cửa. Họ cũng không ở đây, chỉ thuê chung cư như nhà kho để chứa hàng. Hỏi thì họ bảo hàng mỹ phẩm cho phụ nữ”.

Dưới vỏ bọc này, các địa điểm tập kết, phân phối hàng của Đinh Thiên Lý ít gây sự chú ý, nhưng không qua được con mắt nghiệp vụ của các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hạ Long, Đinh Thiên Lý (36 tuổi, trú tại tổ 94, khu 6, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) được biết đến nhiều hơn với mác doanh nhân thành đạt, người sở hữu Công ty TNHH MTV Lacosme Pharma, có địa chỉ thuế tại căn Vinhome Phú Gia 4 - 17, khu đô thị Vinhome Dragon Bay, phường Hồng Gai. Từ năm 2021, sản phẩm Trà sen Lim (trà giảm cân) của Công ty TNHH MTV Lacosme Pharma xuất hiện trên các trang mạng, với những lời quảng cáo hấp dẫn: Đào thải bớt chất béo dư thừa; Hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn; Hạn chế hấp thu chất béo xấu; Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu hơn từng ngày; Giảm ngay 2kg sau 2 tuần kiên trì sử dụng…

Thậm chí, năm 2021, trả lời phỏng vấn của một tạp chí, nữ doanh nhân Đinh Thiên Lý từng nói: “Tôi quyết định kinh doanh những sản phẩm mang lại giá trị, giải quyết được nỗi đau của thị trường, giúp đỡ khách hàng thay đổi”.

Lộ diện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả

Một ngày cuối tháng 7/2025, khi chiếc xe tải đang bốc dỡ khối lượng lớn hàng xuống sảnh chung cư đồi Văn Nghệ, thì hàng chục cảnh sát ập đến. Một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn mới được triệt phá.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Qua chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, chúng tôi phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh thường xuyên đăng tải thông tin bán các sản phẩm thực phẩm chức năng có tên Hebe Luna do Công ty TNHH Dược phẩm Tacopha sản xuất và công bố sản phẩm có công dụng hỗ trợ cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu trứng bốc hỏa, mất ngủ, lão hóa da, khô da, nhăn da, suy giảm sinh lý do suy giảm nội tiết tố nữ trên các kênh bán hàng online phát triển từ nền tảng mạng facebook, TikTok có dấu hiệu làm giả, không đúng thành phần đã công bố.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ Đinh Thiên Lý và Đặng Thu Trang, thu giữ được tổng số 2.260 hộp sản phẩm Hebe Luna, 1.840 hộp Hebe Libifem, 16.608 hộp Icobe và 20.218 hộp Trà sen Lim.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự xác định các sản phẩm trên đều là hàng giả, không có các thành phần hoặc thấp hơn so với công bố. Đối với sản phẩm Trà sen Lim có chứa chất Sibutramine - chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Đinh Thiên Lý đặt mua công thức dược liệu để sản xuất sản phẩm chức năng mang tên Hebe Luna. Theo bản công bố đăng ký với cơ quan chức năng, sản phẩm Hebe Luna bán ra thị trường phải đảm bảo đầy đủ các thành phần dược liệu công bố, trong đó có thành phần Curcumin 9,5%. Sau đó, Đinh Thiên Lý ký hợp đồng với Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care do Đặng Thu Trang làm Giám đốc để tổ chức sản xuất sản phẩm.

Để tăng lợi nhuận thu được, Đinh Thiên Lý không cung cấp nguyên liệu “Curcumin 9,5%” - thành phần bắt buộc theo công bố sản phẩm, nhưng vẫn yêu cầu sản xuất 5.000 hộp Hebe Luna. Biết rõ nguyên liệu không đúng tiêu chuẩn, Đặng Thu Trang vẫn đồng ý sản xuất theo đề nghị của Lý. Sau khi Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care sản xuất xong, từ tháng 2 đến thời điểm bị bắt giữ, Đinh Thiên Lý đã bán các sản phẩm là thực phẩm chức năng giả nêu trên ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Đinh Thiên Lý và Đặng Thu Trang về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh trong đấu tranh với tội phạm hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang diễn biến phức tạp, góp phần cảnh báo, răn đe tội phạm, ổn định tình hình thị trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.