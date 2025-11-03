Phát Đạt bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.408 tỉ đồng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố thông tin bất thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc bán toàn bộ vốn trị giá hơn 1.408 tỉ đồng tại công ty con.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) PDR vừa thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Công ty Cao Ốc Bình Dương) thực hiện hai giao dịch liên quan đến Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Thiên Long (Công ty Thiên Long).

Ông Nguyễn Văn Đạt là người được HĐQT Ủy quyền trong việc tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký hợp đồng

Theo đó, cho Công ty Cao ốc Bình Dương mua thêm hơn 18,961 triệu cổ phần sẽ được phát hành mới của Công ty Thiên Long, với giá trị theo mệnh giá là 189,614 tỉ đồng. Sau đó, chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Thiên Long bao gồm cả toàn bộ cổ phần hiện đang sở hữu và cổ phần sẽ được mua thêm. Tức là tổng cộng toàn bộ hơn 140,839 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.408,39 tỉ đồng, sang cho nhà đầu tư trong nước hoặc ngoài nước. Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty Thiên Long không còn là công ty con của Công ty Phát Đạt.

HĐQT ủy quyền cho các cá nhân gồm Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc và Trần Thị Hường - Đại diện quản lý phần vốn góp kiêm Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cao Ốc Bình Dương, thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng.

Được biết, Công ty cao ốc Thiên Long là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Thuận An - Bình Dương cũ). Dự án có diện tích khoảng 1,8 ha, cao 39 tầng và 3-4 tầng hầm, với số lượng gần 2.700 căn hộ, shophouse.

Hay ngay trong tháng 9 vừa qua, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng thông qua chủ trương bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, là công ty mà Phát Đạt góp 99% vốn thành lập tháng 9-2025 với vốn điều lệ chỉ 250 triệu đồng, trong đó Phát Đạt góp 99%, tương đương với 247,5 triệu đồng.

Về cá nhân, vừa qua ông Nguyễn Văn Đạt đã bán xong 88 triệu cổ phiếu PDR, thu hơn 2.100 tỉ đồng khiến nhiều cổ đông lo lắng. Sau giao dịch đó, ông Đạt còn sở hữu 271,8 triệu đơn vị (27,7%).



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3-11, cổ phiếu PDR của Phát Đạt giảm sâu 5,1%, còn 21.300 đồng/cổ phiếu.