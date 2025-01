Phát Đạt (PDR) vừa bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu và bà Đặng Việt Tú Uyên từ ngày 22/01/2025.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của Phát Đạt sẽ gồm 7 người là ông Bùi Quang Anh Vũ – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc và 6 Phó Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đình Trí, ông Trương Ngọc Dũng, ông Nguyễn Khắc Sinh, ông Lê Hòa, ông Nguyễn Hữu và bà Đặng Việt Tú Uyên.

Trước đó, vào ngày 15/10/2024, Phát Đạt đã miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Trần Bích Thùy. Đáng chú ý, bà Thùy mới được bộ nhiệm vị trí này từ tháng 3/2024, tức chỉ sau 7 tháng bổ nhiệm.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 3/2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,6 tỷ đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính đem về 194 tỷ đồng, tăng mạnh so với 550 triệu đồng cùng kỳ, chủ yếu là lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết. Nhờ đó, sau khi trừ đi các chi phí, PDR vẫn có lãi ròng 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Giải trình kèm báo cáo, Phát Đạt cho biết, hiện nay tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn trong đó có ngành bất động sản, việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của công ty chưa được thuận lợi. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của công ty giảm gần 50% so với quý 3/2023 tương đương số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng của năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 154 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 70% và 61,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cổ phiếu PDR đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua. (Nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/01, giá cổ phiếu PDR ở mức 18.350 đồng/cổ phiếu, giảm 0,27% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 3 triệu đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu PDR trong vòng 1 năm qua. Hiện, vốn hóa thị trường của Phát Đạt là hơn 16.022 tỷ đồng.