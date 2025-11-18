Phát Đạt thâu tóm dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 từ Đại Quang Minh

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, PDR sẽ sở hữu 50% tổng vốn điều lệ của AKYN. Thông qua thương vụ này, PDR sẽ thực hiện dự án nhà ở thương mại trên khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, TPHCM (nay là phường Bàn Cờ, TPHCM) do AKYN làm chủ đầu tư.

Phát Đạt cho biết có kế hoạch đầu tư dự án 239 từ năm 2026-2030 với tổng giá trị dự kiến khoảng 5,500 tỷ đồng. Giá trị thương vụ nhận cổ phần AKYN vẫn chưa được các bên công bố.

Hình ảnh khu đất 239 CMT8. Ảnh: Google map

AKYN có tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M, thành lập năm 2013 tại quận 8 cũ, TPHCM. Vốn ban đầu 68 tỷ đồng; các cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Kim (Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 92%, ông Nguyễn Hữu Lê và Phan Thành Tâm mỗi người 4%. Tháng 6/2018, bà Nguyễn Minh Thư (con gái của Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt) lên làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Đầu 2019, Công ty đổi tên thành AKYN như hiện nay.

Cuối năm 2022, công ty bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 2.018 tỷ đồng còn 513 tỷ đồng, giữ nguyên đến nay. Giữa năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Tổng Giám đốc Đại Quang Minh) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bà Thư làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Hồi đầu năm 2025, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết nhận được văn bản của AKYN báo cáo về quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất giải pháp về dự án xây dựng chung cư cũ tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám. Dự án được UBND quận 3 chấp chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo hình thức cải tạo, xây dựng chung cư cũ vào năm 2017 và cho gia hạn vào năm 2018, 2019 và 2021.

Từ năm 2015, AKYN (tên cũ là CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M) đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng và đăng bộ sang tên 50 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất sang tên Công ty đối với toàn bộ 50 căn hộ thuộc Dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám, đã hoàn thành 10% bồi thường và giải phóng mặt bằng, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà từ năm 2000-2007 trên khu đất có diện tích 2.987m2.

Vào tháng 1/2025, Công ty AKYN cho biết “đang tiếp tục xử lý phần diện tích sàn phụ trợ sử dụng chung (hành lang, cầu thang, lối đi, lối thoát hiểm,… diện tích khoảng 382,4m2) và đất phân bổ tương ứng; Phần diện tích đất sân chung, khuôn viên. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng các diện tích phụ trợ sử dụng chung vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Từ năm 2019, Công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhằm mua lại phần phần diện tích sàn phụ trợ sử dụng chung và đất phân bổ tương ứng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đại Quang Minh hiện có vốn điều lệ 18.2 ngàn tỷ đồng (mới tăng hồi tháng 7/2025 từ 16.62 ngàn tỷ đồng). Công ty do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Tuệ làm Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, ﻿theo BCTC hợp nhất do Phát Đạt công bố, trong quý 3/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn hơn 506,5 tỉ đồng, vượt xa mức hơn chỉ 2,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PDR ghi nhận hơn 964,3 tỷ đồng doanh thu thuần ﻿về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng vượt bậc so với mức 173 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 85,8 tỷ đồng tỉ đồng, tăng hơn tích cực so với mức hơn 51,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PDR lãi ròng hơn 201,3 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 153,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024﻿.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2025 do PDR tự lập

Tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu chuyển nhượng dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và dự án Kỳ Đồng (TPHCM). Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 190 tỷ đồng thu nhập khác từ thanh lý tài sản và các khoản khác, góp phần cải thiện kết quả chung.

Dẫu vậy, Phát Đạt này vẫn đang chịu áp lực chi phí tài chính với chi phí lãi vay khoảng 74 tỷ đồng, song doanh nghiệp đã cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng tích cực hơn khi giảm nợ ngắn hạn và tăng nợ dài hạn.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 131,8 tỷ đồng, nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức âm hơn 1.189,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với lượng hàng tồn kho hơn 14,977 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng tài sản, Phát Đạt đang trong quá trình khởi động lại các dự án để tận dụng đà phục hồi của thị trường.