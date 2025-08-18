Phát Đạt xây nền cho cuộc bứt phá mới

Xây nền móng vững chắc cho "kỷ nguyên tăng trưởng" thứ hai

Ban lãnh đạo của Phát Đạt nhận định rằng ngành bất động sản Việt Nam sau giai đoạn khủng hoảng sẽ bước vào cuộc sàng lọc cả chiều rộng lẫn chiều sâu, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy kinh doanh và phương thức vận hành. Trong bối cảnh này, Phát Đạt xem việc xây lại nền móng doanh nghiệp là tiền đề tiên quyết để phục hồi và nắm bắt vận hội mới.

Từ nhận định đó, Phát Đạt đã sớm tiến hành cuộc tái cấu trúc toàn diện, từ tài chính, mô hình sản phẩm, thị trường mục tiêu đến nội lực. Việc quyết liệt sắp xếp lại nguồn lực và tái thiết nền tảng doanh nghiệp đã giúp Phát Đạt trở thành một trong số ít doanh nghiệp sớm vượt ra khỏi vùng xoáy suy thoái và tìm lại thế cân bằng. Từ cuối năm 2023, sau khi tất toán thành công nợ trái phiếu, giải tỏa phần lớn áp lực tài chính, Công ty đã dồn tâm lực để chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo với các mục tiêu tăng trưởng vượt bậc.

Các mục tiêu bứt phá của Phát Đạt trong "kỷ nguyên tăng trưởng" lần trước chỉ bị ảnh hưởng vào năm 2023 – khi toàn ngành bất động sản đã hoàn toàn rơi vào khủng hoảng.

Trước mắt, Phát Đạt chuẩn bị ít nhất 6 dự án để đưa ra thị trường. Trong giai đoạn 2025 – 2030, chỉ riêng 6 dự án này, doanh thu dự kiến vượt trên 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy được đặt chỉ tiêu lên đến 8.000 tỷ đồng. Theo đánh giá chung, với sự chuẩn bị kỹ về mô hình sản phẩm và nguồn lực để triển khai, chỉ tiêu trên hoàn toàn khả thi.

Thực tế cho thấy dự án Quy Nhơn Iconic và La Pura do Phát Đạt đầu tư và làm nhà phát triển đã đạt mức hấp thụ rất khả quan ngay khi thị trường bất động sản vừa ấm trở lại. Quy Nhơn Iconic trở thành tâm điểm của khu vực vệ tinh đô thị trẻ Quy Nhơn trong khi La Pura đang tạo sóng mạnh mẽ trên thị trường phía Đông TP.HCM.

Dự án Quy Nhơn Iconic có vị thế rất đẹp, được kỳ vọng là tiêu điểm phong cách sống mới của đô thị trẻ Quy Nhơn.

Với định hướng trên, giai đoạn 2025–2030 có thể được xem là kế hoạch 5 năm lần thứ ba và là "kỷ nguyên tăng tưởng" mang tính bứt phá lần thứ hai của Phát Đạt sau "kỷ nguyên tăng trưởng" lần thứ nhất, giai đoạn 2019–2023. Khi xây dựng chiến lược để tạo bứt phá mạnh mẽ cho "kỷ nguyên tăng trưởng" lần trước, Phát Đạt đã thực sự vươn mình lên tầm vóc mới với nhiều thành tựu vượt bậc. Tiêu biểu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vượt trên 1.100 tỷ đồng đến mức 2.368 tỷ đồng trong 4 năm liên tiếp từ 2019 đến 2022. Giá trị vốn hóa cũng đạt đỉnh 2,12 tỷ USD vào ngày 22/10/2021. Rất nhiều chỉ số ấn tượng đã củng cố vị thế của Phát Đạt trong nhóm doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Vì vậy, giai đoạn 2025–2030, Phát Đạt xác định phải chủ động và quyết liệt "xây nền" vững chắc hơn để kiến tạo một chu kỳ phát triển rực rỡ hơn. Đây cũng là nền tảng toàn diện của doanh nghiệp chứ không chỉ đơn thuần về sức mạnh tài chính nữa.

Tăng tốc với chiến lược mới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược 5 năm tới của Phát Đạt là hướng hẳn thị trường trọng điểm vào phía Nam, cụ thể là TP.HCM và vùng phụ cận. Để mở đường cho hướng đi này, Phát Đạt đã sớm âm thầm chuẩn bị quỹ đất lớn trên những địa thế đẹp từ trung tâm nội đô TP.HCM đến các đô thị vệ tinh thuộc Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Ngay sau chủ trương mở rộng địa giới hành chính, quỹ đất thuộc địa bàn TP.HCM của Phát Đạt đã vượt trên 500 hecta. Quỹ đất này được dự kiến sớm đạt đến 1.000 hecta vì hiện nay, Phát Đạt vẫn tiếp tục đẩy mạnh thu mua dự án và mở rộng phạm vi đến Đồng Nai.

Quỹ đất là một trong những thế mạnh vượt trội của Phát Đạt.

Từ tiền đề trên, Phát Đạt cho thấy các tín hiệu tăng tốc mạnh mẽ với các dự án hấp dẫn trên thị trường trọng điểm TP.HCM như Thuận An 1 và Thuận An 2 tại phường Thuận An, hướng đến khách hàng là cư dân đô thị trẻ, tận dụng lợi thế hạ tầng và nhu cầu ở thực cao tại khu vực vệ tinh.

Dự án Thuận An 1 đã đủ điều kiện để chính thức bán hàng và sẽ được đưa ra thị trường trong thời gian tới.

Dự án đang được tích cực chuẩn bị khác Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải. Đây là căn hộ cao cấp, phục vụ cho xu hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển Bà Rịa – Vũng Tàu, có khả năng đáp ứng thị hiếu của du khách nội địa lẫn quốc tế.

Tương tự, Khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Côn Đảo cũng được mong đợi như một dự án dấu ấn gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Các dự án này không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mà còn giúp Phát Đạt mở rộng sang lĩnh vực bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng, vốn đang được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong 5–10 năm tới đây.

Tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị có căn cơ đã mang đến cho Phát Đạt hành trang dồi dào để sẵn sàng nắm bắt cơ hội lớn trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Việt Nam.