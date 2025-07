Phát hiện 1 trường mẫu giáo dùng phụ gia độc hại trong bữa trưa khiến hàng trăm trẻ bị ngộ độc chì, nhiều tác hại không thể phục hồi

Mới đây, một trường mẫu giáo ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã bị phát hiện vi phạm quy định khi sử dụng chất phụ gia, gây ra tình trạng nồng độ chì trong máu bất thường ở trẻ em và điều này vẫn tiếp tục gây lo ngại cho xã hội tại nước này. Người ta xác định rằng phụ gia trong các mẫu bánh hấp táo tàu ba màu và bánh cuốn xúc xích ngô được lấy mẫu vượt quá tiêu chuẩn.

Chỉ tính riêng tại một bệnh viện tuyến trung ương của tỉnh, đã tiếp nhận ít nhất 100 trẻ. Các bé sau khi xét nghiệm máu phát hiện nồng độ chì quá cao, phải truyền dịch hàng ngày trong bệnh viện, từ 9 giờ sáng đến giữa buổi chiều, mất ít nhất 6 giờ. "Bình truyền dịch không lớn, chỉ hơn 200ml, nhưng nhỏ giọt chậm, cứ 6 giây lại nhỏ một giọt. Nếu quá nhanh, tôi sợ rằng cháu không chịu được. Bây giờ cháu đổ mồ hôi rất nhiều ngay cả trong phòng có máy lạnh", mẹ của một em cho biết.



Vụ việc đang gây xôn xao tại Trung Quốc

Việc ăn uống của đứa trẻ trong khi truyền dịch rất bất tiện, và đôi khi phải nhờ mẹ cho ăn. Bác sĩ nói với phụ huynh rằng liệu trình điều trị đầu tiên là 10 ngày, trong thời gian đó phải bổ sung các nguyên tố vi lượng khác.

Nồng độ chì quá cao nguy hiểm thế nào?

Theo một bài báo khoa học của Khoa Dinh dưỡng thuộc Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán (Trung Quốc), khi cơ thể con người hấp thụ quá nhiều chì sẽ gây ra tình trạng ngộ độc chì, gây tổn thương suốt đời cho hệ thần kinh, hệ thống máu, hệ tim mạch và hệ thống sinh sản của con người, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như thiếu máu, huyết áp cao... suy thận, độc tính miễn dịch và rối loạn sinh sản. Các triệu chứng thường gặp bao gồm mất tập trung, mệt mỏi, trầm cảm, phản ứng chậm, đau đầu, đau khớp, đau bụng, tiêu chảy, co giật...

Mặc dù phơi nhiễm chì có hại cho mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì sự phát triển thể chất của trẻ vẫn chưa hoàn thiện và chì sẽ gây ra những tác động không thể đảo ngược lên nhiều hệ thống trong cơ thể trẻ.

Ngộ độc chì ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não, gây ra các vấn đề về nhận thức và hành vi, làm giảm khả năng học tập và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển. Ngộ độc chì ở trẻ em có thể gây ra tình trạng thiếu máu, chỉ số IQ thấp, khuyết tật học tập, mệt mỏi, chán ăn, đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, mất ngủ và các triệu chứng khác, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em.

Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rõ ràng rằng không có ngưỡng an toàn nào đối với chì trong cơ thể con người và nồng độ chì trong máu lý tưởng phải là "không".

Trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi là những nhóm chính cần xét nghiệm chì trong máu. Thông qua xét nghiệm chì trong máu, có thể phát hiện sớm tình trạng chì quá mức và có thể thực hiện các biện pháp can thiệp như thay đổi thói quen, cải thiện môi trường, điều chỉnh chế độ ăn uống... để giảm tác hại của chì đối với sức khỏe.

Chì xâm nhập vào cơ thể bằng cách nào?

Các yếu tố chính dẫn đến ngộ độc chì là các yếu tố môi trường. Không có nhiều loại thực phẩm có hàm lượng chì quá mức. Nếu tiêu thụ đúng cách, chúng sẽ không gây hại.

Tuy nhiên, trẻ em nên tránh ăn các loại thực phẩm có hàm lượng chì cao, chẳng hạn như trứng muối có chứa chì và các loại thực phẩm làm từ máy làm bỏng ngô kiểu cũ. Nước máy trong đường ống trong một thời gian dài không nên sử dụng để pha sữa bột hoặc nấu ăn cho trẻ em.

Cách phòng ngừa nhiễm chì

Để phòng ngừa trẻ em bị nhiễm chì, các chuyên gia khuyên rằng cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh cá nhân của trẻ em, vì kẽ móng tay đặc biệt dễ bị bụi chì. Ngoài ra, đồ chơi và đồ dùng của trẻ em nên được vệ sinh thường xuyên; bụi ở những nơi trẻ có thể chạm vào nên được lau sạch bằng khăn ướt sạch; thức ăn và đồ dùng trên bàn ăn của trẻ em nên được che phủ để ngăn bụi; khi mua đồ dùng trên bàn ăn của trẻ em, nên tránh các mẫu mã nhiều màu sắc và hàng giả, và nên tránh các đồ dùng trên bàn ăn (như đồ gốm tráng men, đồ dùng bằng pha lê giả) và đồ dùng nhà bếp có thể chứa chì.

Ngoài ra, thông qua can thiệp dinh dưỡng hợp lý, nồng độ chì trong máu có thể được hạ xuống ở một mức độ nhất định. Ví dụ, tăng lượng thực phẩm giàu protein. Các axit amin chứa lưu huỳnh trong protein, chẳng hạn như methionine và cysteine, có thể kết hợp với chì để tạo thành các hợp chất không hòa tan, do đó làm giảm sự hấp thụ chì của cơ thể và thúc đẩy quá trình bài tiết chì ra khỏi cơ thể. Đồng thời, bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào khỏi tác hại của chì. Nó cũng có thể kết hợp với chì để tạo thành muối chì axit ascorbic có độ hòa tan thấp hơn, được đào thải khỏi cơ thể qua phân, do đó làm giảm nồng độ chì trong máu.

