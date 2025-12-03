Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 2 thanh vàng ròng trị giá hơn 120 triệu đồng trong lọ sa tế, ngã ngửa khi sự thật sáng tỏ

03-12-2025 - 11:20 AM | Tài chính quốc tế

Phát hiện 2 thanh vàng ròng trị giá hơn 120 triệu đồng trong lọ sa tế, ngã ngửa khi sự thật sáng tỏ

Số vàng giấu trong lọ sa tế được xác định liên quan đến một vụ lừa đảo.

Cảnh sát Thiên Tân, Trung Quốc, vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo liên quan đến một cụ ông giấu vàng trong lọ sa tế để gửi qua bưu điện. Sự việc thu hút hàng triệu lượt bình luận tại Trung Quốc vì tình tiết “khó tin như phim”.

Cụ ông họ Zhao ở quận Tân Nam, thành phố Thiên Tân, đã xem một quảng cáo “mẹo giúp cổ phiếu sinh lời” trên một nền tảng video. Sau khi quét mã QR và tải một ứng dụng giao dịch, ông được những người tự xưng là “người trong cuộc” hướng dẫn mua vàng rồi gửi đi để kiếm lời.

Nữ cảnh sát Li Ruifang nhận được tin cảnh báo chống lừa đảo đã lập tức tìm gặp ông Zhao. Ban đầu ông khẳng định “không bị lừa” và nói gói hàng chỉ là “đồ ăn gửi cho bạn”. Sau gần hai giờ trò chuyện và được giải thích về các chiêu thức lừa đảo, ông Zhao mới thừa nhận đã giấu 2 thỏi vàng nặng 30 gram trong một lọ sa tế theo hướng dẫn của kẻ gian.

Phát hiện 2 thanh vàng ròng trị giá hơn 120 triệu đồng trong lọ sa tế, ngã ngửa khi sự thật sáng tỏ- Ảnh 1.

Khi cảnh sát yêu cầu ông thử rút tiền trên ứng dụng, ông Zhao làm nhiều lần nhưng thất bại và lúc đó mới nhận ra mình bị lừa.

Cảnh sát sau đó liên hệ khẩn cấp với công ty vận chuyển để chặn bưu kiện. Gói hàng được thu hồi thành công và bên trong thực sự chứa 2 thỏi vàng. Ông Zhao được trả lại số vàng và được hỗ trợ lấy lại 34.000 nhân dân tệ (5.000 USD, tương đương hơn 130 triệu VNĐ).

Theo truyền thông Thiên Tân, các vụ lừa đảo tài chính nhắm vào người cao tuổi đang gia tăng. Vụ việc cũng gây bão mạng, khi nhiều người gọi đây là một trong những màn “giấu vàng kỳ lạ nhất”.

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vàng

