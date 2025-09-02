Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

02-09-2025 - 18:35 PM | Tài chính quốc tế

Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.

Dãy núi Himalaya hình thành do sự va chạm giữa hai mảng kiến tạo Á - Âu và Ấn Độ khoảng 50 triệu năm trước.

Khi đó, lực kiến tạo ép chặt Tây Tạng đến mức khu vực này bị sụp đổ và diện tích bị thu hẹp gần 1.000 km.

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao- Ảnh 1.

Dãy Himalaya nhìn từ phía Nepal - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Sau cùng, mảng Ấn Độ trượt xuống dưới mảng Á - Âu, làm tăng gấp đôi độ dày của lớp vỏ Trái Đất bên dưới dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng ở phía Bắc, góp phần nâng toàn bộ khu vực lên cao.

Trong một thế kỷ, lý thuyết phổ biến nhất cho rằng vỏ Trái Đất ở nơi 2 mảng chồng lên nhau có thể dày tới 70-80 km, đủ sức gánh chịu sức nặng của dãy Himalaya và Cao nguyên Tây Tạng.

Thế nhưng nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí Tectonics đã chỉ ra kẽ hở quan trọng: Kết quả kiểm chứng bằng các công cụ hiện đại hơn cho thấy lớp vỏ Trái Đất sẽ tan chảy ở độ sâu khoảng 40 km do nhiệt độ khắc nghiệt.

"Nếu bạn có 70 km lớp vỏ, thì phần dưới cùng sẽ trở nên dẻo, giống như sữa chua. Bạn không thể xây một ngọn núi trên đỉnh sữa chua" - PGS Pietro Sternai từ Đại học Milano-Bicocca (Ý), tác giả chính, nói với Live Science.

Nhưng một thực tế là dãy Himalaya vẫn đang được nâng lên rất cao. Nhóm nghiên cứu Ý đã chỉ ra một cấu trúc đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này: Một khối manti, tức khối vật liệu lớp phủ.

Lớp phủ là lớp nằm ngay bên dưới lớp vỏ Trái Đất, sở hữu vật liệu đặc hơn nhiều so với lớp vỏ và do đó không bị hóa lỏng ở cùng nhiệt độ. Trong điều kiện bình thường, lớp vỏ nhẹ hơn nên nổi lên phía trên lớp phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình 2 mảng kiến tạo trượt đè lên nhau, một khối manti đã vô tình bị lôi lên khá gần bề mặt và bị kẹt chính giữa, không còn đường thoát xuống bên dưới.

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao- Ảnh 2.

Một khối manti đã bị mắc kẹt ở vị trí khá gần bề mặt, tạo nên sức mạnh cho cấu trúc gồm 2 lớp vỏ chồng lên nhau bên dưới dãy Himalaya - Ảnh: Tectonics

Vậy là bên dưới Himalaya, 2 lớp vỏ Trái Đất tạo ra đủ lực nổi để giữ cho khu vực được nâng lên, trong khi vật liệu lớp phủ cung cấp sức đề kháng và sức mạnh cơ học để cấu trúc đó được giữ vững.

PGS Simone Pilia từ Đại học Dầu khí và khoáng sản King Fahd (Ả Rập Saudi) cho biết việc đưa khối manti vào mô hình đã tạo ra mảnh ghép hoàn toàn khớp với lỗ hổng không thể giải thích trong lý thuyết cũ.

Phát hiện mỏ Lithium khổng lồ trên dãy Himalaya, tương lai ngành xe điện Trung Quốc bỗng dưng rộng mở

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
dãy Himalaya

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà

Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà Nổi bật

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc

Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc

16:37 , 02/09/2025
Gia tộc Trung Quốc thịnh vượng suốt 130 năm nhờ cặp câu đối của tổ tiên

Gia tộc Trung Quốc thịnh vượng suốt 130 năm nhờ cặp câu đối của tổ tiên

15:50 , 02/09/2025
'Vượt mặt' lệnh trừng phạt, Nga vừa đưa tàu chở LNG từ dự án có công suất gần 20 triệu tấn/năm đến một quốc gia châu Á

'Vượt mặt' lệnh trừng phạt, Nga vừa đưa tàu chở LNG từ dự án có công suất gần 20 triệu tấn/năm đến một quốc gia châu Á

14:02 , 02/09/2025
Nga lên tiếng dứt khoát trước đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine

Nga lên tiếng dứt khoát trước đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine

13:33 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên