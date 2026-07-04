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Phát hiện “công thức mua nhà” mới, không cần kết hôn, cũng không phải 1 mình gồng lãi

| | Lifestyle

Người trẻ đã tìm ra cách để vượt qua rào cản "giá nhà cao" trên hành trình mua nhà rồi!

Giá nhà tăng cao là thực tế khiến nhiều người trẻ đang phải loay hoay tìm cách đối phó. Có người chấp nhận tiếp tục ở thuê thêm một thời gian, đồng thời cắt giảm tối đa mọi chi phí để tiết kiệm mua nhà. Có người nhờ tới sự hỗ trợ của gia đình. Và cũng có người chọn cách khác hẳn: Rủ bạn thân mua nhà!

Không phải mua nhà cùng người yêu hay người bạn đời tương lai, mua nhà cùng bạn thân là phương án được nhiều người xem là lý tưởng.

Laura Rodriguez Arias (25 tuổi) và Alexandre Carvalho (29 tuổi) là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Ở ghép 2 năm thấy hợp nên quyết định cùng nhau mua nhà luôn

Laura Rodriguez Arias và Alexandre Carvalho gặp nhau lần đầu vào năm 2023 khi được một nhóm bạn chung giới thiệu trong một buổi đi chơi tại Amsterdam (Hà Lan). Không lâu sau, cả hai quyết định thuê nhà ở chung và trở thành bạn cùng phòng. Sau khoảng thời gian sống chung, họ nhận ra có nhiều điểm tương đồng trong lối sống, cách quản lý tài chính cũng như định hướng tương lai.

2 năm sau ngày trở thành bạn ở ghép, họ đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân họ cũng chưa từng nghĩ tới: Cùng nhau mua một căn nhà.

Laura Rodriguez Arias và Alexandre Carvalho

Theo Carvalho, nhiều người có thể cho rằng khoảng thời gian quen biết như vậy là quá ngắn để cùng ký vào một khoản vay thế chấp kéo dài hàng chục năm. Tuy nhiên, anh cho biết mối quan hệ giữa hai người phát triển rất nhanh theo hướng giống như anh em trong gia đình, tạo nên sự tin tưởng cần thiết để đưa ra quyết định lớn.

Cả Arias và Carvalho đều chuyển đến Hà Lan để học ngành kinh doanh trước khi định cư tại Amsterdam để làm việc. Mùa hè năm ngoái, khi Arias chia sẻ rằng cô đang cân nhắc mua nhà, Carvalho lập tức ngỏ ý muốn “cùng tham gia".

Phản ứng đầu tiên của Arias khá đơn giản: "Tại sao không?".

Sau khi cùng xem xét khả năng tài chính của mỗi người, cả hai nhận thấy ngân sách khá tương đồng nên bắt đầu tìm kiếm bất động sản phù hợp. Cuối cùng, họ chọn mua một căn nhà có hai phòng ngủ với giá 600.000 euro (khoảng 18,5 tỷ đồng).

Để có thể sở hữu căn nhà, Arias và Carvalho cùng ký khoản vay thế chấp kéo dài 30 năm. Mỗi người đóng khoảng 1.100 euro/tháng (khoảng 34 triệu đồng), gần tương đương số tiền thuê nhà mà họ từng phải chi trước đây.

Nhờ lựa chọn gói lãi suất cố định trong 5 năm, cả hai kỳ vọng giá trị căn nhà sẽ tăng theo thời gian trước khi cân nhắc bán đi trong tương lai. Carvalho cho biết họ đang xem đây là một kế hoạch kéo dài ít nhất 5 năm.

"Trong 5 năm tới, đây sẽ là ngôi nhà của chúng tôi" - Anh chia sẻ.

Mua nhà cùng bạn thân là xu hướng mới

Câu chuyện của Arias và Carvalho không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang tại nhiều quốc gia, việc mua nhà cùng bạn bè đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến ở thế hệ Gen Z và Millennials.

Theo báo cáo American Dream Report 2025 của Coldwell Banker: Có tới 59% người thuộc thế hệ Gen Z tại Mỹ cho biết họ từng cân nhắc mua nhà cùng bạn bè. Với Millennials, tỷ lệ này là 47%.

Rich Arzaga - Chuyên gia hoạch định tài chính, đồng thời là nhà sáng lập Real Estate Whisperer Financial Planning, cho rằng việc mua bất động sản cùng bạn bè có thể giúp tăng đáng năng tiếp cận thị trường nhà ở với người trẻ.

Ông giải thích rằng khi nhiều người cùng góp vốn, tổng số tiền tích lũy để làm khoản đặt cọc sẽ lớn hơn. Đồng thời, thu nhập kết hợp của các bên cũng giúp họ đủ điều kiện vay số tiền cao hơn so với việc một người tự đứng tên mua nhà. Nói cách khác, đây là cách giúp nhiều người trẻ bước chân lên "nấc thang sở hữu bất động sản" sớm hơn thay vì phải mất thêm nhiều năm tích lũy.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hình thức này không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng.

Theo ông, việc mua nhà cùng bạn bè luôn đi kèm những rủi ro đáng kể, đặc biệt khi đây là tài sản có giá trị lớn và thời gian sở hữu kéo dài. Nếu có thể tìm được giải pháp khác, mọi người nên cân nhắc trước khi quyết định mua chung.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là phải chuẩn bị sẵn kịch bản cho những tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai. Chuyên gia tài chính khuyến nghị mỗi bên nên có luật sư đại diện riêng để xây dựng một thỏa thuận pháp lý rõ ràng, quy định quyền lợi, nghĩa vụ cũng như phương án xử lý nếu một người muốn bán phần sở hữu, không còn khả năng thanh toán khoản vay hoặc xảy ra mâu thuẫn.

Ông cho rằng các bên nên đặt ra câu hỏi ngay từ đầu: “Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện không diễn ra như kỳ vọng? Khi đó, kế hoạch sẽ như thế nào?”.

Bản thân Arias cũng thừa nhận rằng mua nhà cùng bạn bè không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Theo cô, điều kiện tiên quyết là hai bên phải có mức độ tin tưởng rất cao, đồng thời thống nhất về mục tiêu tài chính, kế hoạch sinh sống cũng như định hướng đối với căn nhà trong tương lai.

Điều thú vị là Arias cho biết cô chưa chắc đã đưa ra quyết định tương tự nếu người mua chung là những người bạn quen biết từ rất lâu. Với Carvalho, mối quan hệ được xây dựng trong quá trình cùng sinh hoạt, chia sẻ cuộc sống hàng ngày lại chính là yếu tố giúp cả hai hiểu nhau hơn và đủ tự tin để trở thành đồng sở hữu một căn nhà.

Trong bối cảnh chi phí nhà ở ngày càng đắt đỏ, việc mua nhà cùng bạn bè có thể là một giải pháp giúp người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư sớm hơn. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối, sự minh bạch về tài chính và những thỏa thuận pháp lý chặt chẽ. Chỉ khi các bên có chung kỳ vọng và chuẩn bị kỹ cho cả những kịch bản không mong muốn, mô hình này mới có thể phát huy hiệu quả và hạn chế tối đa những rủi ro về sau.

Tin vui: Nếu có 5 dấu hiệu này, bạn nên tự tin hơn với quyết định mua nhà

Theo Ngọc Linh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
mua nhà

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