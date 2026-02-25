Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện giao dịch lạ hơn 5 tỷ đồng, cơ quan chức năng vào cuộc bắt giữ 1 đối tượng

25-02-2026 - 19:12 PM | Thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố và bắt giữ một đối tượng về tội đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

điều tra và phát hiện giao dịch lạ hơn 5 tỷ đồng, cơ quan công an vào cuộc bắt giữ 1 đối tượng - Ảnh 1.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng là Hoàng Tuấn Dương, sinh năm 1997 trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024, do áp lực nợ nần và sa đà vào cờ bạc trực tuyến, Hoàng Tuấn Dương đã sử dụng ứng dụng game bài Poker có tên WPT Global để tham gia đánh bạc ăn tiền.

Để có tiền tiếp tục tham gia đánh bạc, Dương đã đưa ra thông tin gian dối nhằm vay và chiếm đoạt tiền của bị hại, sử dụng toàn bộ số tiền có được để nạp vào tài khoản đánh bạc.

Với thủ đoạn đăng nhập tài khoản Poker và thực hiện lệnh nạp tiền trong ứng dụng, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng cá nhân đến các tài khoản trung gian hiển thị sẵn trên hệ thống để quy đổi thành tiền ảo trong game.

Sau khi nạp tiền, Dương tham gia chơi Poker với nhiều người khác bằng hình thức mở bài, đặt cược, so bài; người có bộ bài lớn hơn sẽ thắng toàn bộ số tiền cược. Quá trình điều tra cũng cho thấy, chỉ trong thời gian từ ngày 8/10 - 12/10/2024, Hoàng Tuấn Dương đã thực hiện 33 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới 5.030.000.000 đồng và bị thua toàn bộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện mạng lưới 175 công ty âm thầm giúp Nga tiêu thụ dầu khí - chính phủ một quốc gia lập tức tung lệnh trừng phạt

