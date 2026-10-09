Phát hiện gu ăn tối mới của người Việt: Bar, lounge hút khách, “lẩu cô đơn” nổi lên, đồ uống không cồn được ưa chuộng

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở không gian dùng bữa. Tại Việt Nam, 71% cơ sở được khảo sát ghi nhận lượng khách tại bar và lounge tăng, mức cao nhất trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, 52% cơ sở cho biết lượng khách dùng bữa tối cũng tăng.

Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu khu vực về mức tăng khách dùng bữa tại bar/lounge, với tỷ lệ 52%, cao hơn mức bình quân APEC 39%.

Những con số này cho thấy bữa tối trong khách sạn đang dần bớt bó hẹp trong phòng ăn truyền thống. Khách có xu hướng chọn những không gian linh hoạt và thoải mái hơn như bar, lounge hoặc khu vực ngoài trời. Tại Việt Nam, 62% cơ sở được khảo sát ghi nhận nhu cầu dùng bữa ngoài trời tăng, cao hơn mức 48% của toàn khu vực.

Cùng với sự thay đổi về không gian, cách đi ăn cũng bắt đầu khác trước. Báo cáo dẫn nhận định của đầu bếp, tác giả Anaïs Ca Dao cho rằng nhóm thực khách trẻ tại Việt Nam ngày càng quan tâm tới tổng thể trải nghiệm, từ thiết kế, thẩm mỹ cho tới ánh sáng của địa điểm. Bà cũng ghi nhận sự quan tâm tăng lên đối với những món dành cho một người, trong đó có “single-diner hot pot” - có thể hiểu là “lẩu một người” hay “lẩu cô đơn”.

Thay vì phải đi theo nhóm đông, khách có thể ngồi riêng, gọi một phần ăn riêng và vẫn trải nghiệm đầy đủ món ăn. Xu hướng này cũng phù hợp với thay đổi chung tại châu Á, khi nhiều nhà hàng tăng chỗ ngồi ở quầy, bàn nhỏ hoặc những vị trí nhìn vào bếp để phục vụ khách đi một mình.

Đồ uống trên bàn ăn cũng đang có sự dịch chuyển. Tại Việt Nam, mức quan tâm đối với các lựa chọn không cồn hoặc ít cồn tăng 41%. Cùng lúc, 79% cơ sở ghi nhận doanh số nước trái cây và sinh tố tăng, trong khi 52% khách quan tâm tới các trải nghiệm liên quan đến pha chế cà phê.

Ở quy mô toàn khu vực, 42% nhà hàng và quầy bar thuộc Marriott được khảo sát cho biết doanh số đồ uống không cồn tăng đáng kể. Điều này cho thấy nhóm sản phẩm vốn từng chỉ là lựa chọn phụ đang dần trở thành một phần đáng kể trong trải nghiệm ăn uống, thay vì đơn thuần là phương án thay thế rượu bia.

Một thay đổi khác nằm ở lựa chọn món ăn. Tại Việt Nam, 46% cơ sở cho biết nhóm món đặc trưng địa phương ghi nhận mức tăng nhu cầu mạnh nhất, vượt đáng kể mức 14% đối với ẩm thực châu Á khu vực. Người ăn cũng ngày càng quan tâm tới nguồn gốc nguyên liệu, câu chuyện phía sau món ăn và dấu ấn địa phương, thay vì chỉ chú ý tới những nguyên liệu nhập khẩu đắt tiền.

Theo báo cáo, xu hướng này đang khiến khái niệm ăn uống cao cấp thay đổi theo. Giá trị của một bữa ăn không chỉ nằm ở nguyên liệu đắt hay không gian sang trọng, mà còn ở mức độ cá nhân hóa, câu chuyện địa phương và cách trải nghiệm được thiết kế cho từng nhóm khách.

Future of Food 2027 được Marriott International thực hiện dựa trên khảo sát đội ngũ ẩm thực tại 284 cơ sở thuộc 20 thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, hoàn thành vào tháng 7/2026. Báo cáo đồng thời tổng hợp nhận định từ các đầu bếp, chuyên gia nhà hàng - khách sạn và những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.