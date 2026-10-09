Chuyện gì xảy ra tại sự kiện AI của Google ở Việt Nam: Chủ tịch VNG nhận làm “người làm vườn”, Phó Chủ tịch TP.HCM xin làm “người làm đất”?

Sáng 8/10, tại sự kiện Saigon AI Hub: Applied AI Lab Demo Day 2026 ở TP.HCM, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG, đã có những chia sẻ về hành trình xây dựng môi trường nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Ông Minh ví VNG và các đối tác tham gia Saigon AI Hub (SAIH) như những người làm vườn, có nhiệm vụ tạo ra môi trường thuận lợi nhất để các “hạt giống” nghiên cứu phát triển. Theo ông, ý tưởng thành lập SAIH xuất phát từ những cuộc trao đổi với các trường đại học hơn một năm trước, khi nhiều nhóm nghiên cứu AI gặp khó khăn về kinh phí tính toán, thời gian triển khai và khả năng đưa kết quả vào thực tế.

Từ những cuộc gặp này, VNG cùng Đại học Quốc gia TP.HCM đã thành lập Saigon AI Hub vào cuối năm 2025. Tháng 5/2026, chương trình tiếp tục hợp tác với Google AI Futures Fund, giúp các nhóm nghiên cứu tiếp cận hạ tầng tính toán, mô hình AI cùng sự hỗ trợ từ chuyên gia Google Labs và Google DeepMind.

Đáp lại cách ví von của ông Minh, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nếu Saigon AI Hub nhận vai trò người làm vườn thì thành phố xin làm “người làm đất”, chuẩn bị môi trường và điều kiện để những hạt giống tốt có thể nảy mầm, phát triển thành doanh nghiệp công nghệ.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo ông Vũ, những kết quả nghiên cứu không nên chỉ dừng ở phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, công nghệ phát hiện deepfake có thể phục vụ ngân hàng, định danh và bảo mật, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Các ứng dụng thực tế ảo cũng có thể được đưa vào lĩnh vực du lịch, văn hóa.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng từ những nhóm nghiên cứu này sẽ xuất hiện thế hệ kỳ lân công nghệ tiếp theo, có khả năng gọi vốn, xây dựng thương hiệu và phát triển trên thị trường.

Đặc biệt, ông Vũ tiết lộ thành phố đang báo cáo Chính phủ về cơ chế đối ứng vốn đầu tư mạo hiểm theo tỷ lệ 1:1, 1:2 hoặc 1:3, tùy mức độ ưu tiên của dự án. Đây là cơ chế đang được đề xuất, trong đó thành phố dự kiến cùng tham gia đầu tư và chấp nhận những rủi ro đặc thù của lĩnh vực công nghệ.

Từ AI phát hiện ung thư đến huấn luyện máy bay không người lái

Sự kiện lần này cũng đánh dấu kết thúc khóa nghiên cứu đầu tiên của Saigon AI Hub sau 6 tháng triển khai, với gần 60 nhà nghiên cứu thuộc 10 nhóm đến từ các trường đại học tại TP.HCM.

Trong đó, 6 nhóm được lựa chọn trình diễn trực tiếp sản phẩm. Một dự án xây dựng môi trường học điều khiển máy bay không người lái (drone), kết hợp thiết bị thật với hình ảnh mô phỏng, đã được thương mại hóa thành công.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên tại sự kiện, đại diện nhóm nghiên cứu AI trong y tế giới thiệu một công nghệ khá đặc biệt: sử dụng AI tạo thêm hình ảnh khối u trên những hình ảnh ban đầu không có khối u.

Hai nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Đăng (trái) và Nguyễn Mậu Trọng Hiếu giới thiệu dự án ứng dụng AI nhận diện polyp trong hình ảnh nội soi, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư đại trực tràng. Ảnh: Anh Khôi.

Theo nhóm, khó khăn lớn khi phát triển công nghệ hỗ trợ chẩn đoán ung thư là thiếu dữ liệu y tế thực tế. Việc sử dụng hình ảnh bệnh nhân cần có sự đồng thuận và phối hợp từ các bệnh viện, khiến quá trình thu thập dữ liệu gặp nhiều trở ngại.

Với giải pháp đang nghiên cứu, bác sĩ có thể khoanh một vùng trên hình ảnh không có khối u, sau đó yêu cầu AI tạo ra tổn thương giả lập tại vị trí này. Những hình ảnh được tạo thêm sẽ được sử dụng để huấn luyện mô hình AI nhận diện và phân vùng tổn thương, hướng đến hỗ trợ chẩn đoán sớm ung thư đại trực tràng qua hình ảnh nội soi.

Tuy nhiên, nhóm cũng thừa nhận AI đôi khi tạo ra hình ảnh không sát thực tế. Vì vậy, dữ liệu tạo sinh phải được bác sĩ đánh giá trước khi đưa vào huấn luyện, thay vì sử dụng hoàn toàn tự động.

Một nhóm nghiên cứu khác đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM, lại tập trung xử lý tình huống nhiều người nói cùng lúc khiến phần mềm ghi âm hoặc chuyển giọng nói thành văn bản bỏ sót nội dung.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hưng giới thiệu VN-SpeechMix, dự án ứng dụng AI tách giọng nói tiếng Việt khi nhiều người nói cùng lúc. Ảnh: Anh Khôi.

Đại diện nhóm cho biết đã tự xây dựng bộ dữ liệu hơn 70 GB với khoảng 26.000 mẫu âm thanh có giọng nói chồng lắp, bước đầu tập trung vào ba vùng miền Bắc, Trung và Nam.

Công nghệ này hướng đến việc tách riêng giọng nói của từng người trước khi chuyển thành văn bản, qua đó có thể ứng dụng trong các cuộc họp, phỏng vấn hoặc trao đổi trực tuyến. Nhóm đang tiếp tục cải thiện chất lượng âm thanh và mở rộng dữ liệu cho nhiều giọng địa phương.

Ngoài ra, chương trình còn có các dự án phát hiện hình ảnh, video giả mạo bằng AI, tìm kiếm thông tin trong kho video và phân tích bóng đá. Trong đó, nhóm nghiên cứu phát hiện deepfake đã xếp thứ 4 trong tổng số 337 đội tại một cuộc thi thuộc khuôn khổ CVPR 2026 ở Mỹ.

VNG đã có doanh thu thực tế từ mảng hạ tầng phục vụ AI

Nhìn lại khóa đầu tiên, ông Lê Hồng Minh thừa nhận chương trình đã phần nào giải quyết được khó khăn về nguồn lực và tốc độ nghiên cứu, nhưng chưa thực sự giải quyết được bài toán đưa công nghệ vào thực tế.

Vì vậy, khóa thứ hai sẽ thay đổi cách tiếp cận. Thay vì bắt đầu từ đề tài do các nhóm nghiên cứu lựa chọn, SAIH sẽ tiếp nhận bài toán cụ thể từ doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức công, sau đó kết nối với những nhóm có năng lực phù hợp.

Bốn lĩnh vực được ưu tiên gồm sản xuất, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và các bài toán quy mô quốc gia. Trong năm 2027, chương trình đặt mục tiêu lựa chọn tối thiểu 10 dự án, có 6 dự án thử nghiệm thành công trong môi trường thực tế, 3 dự án được thương mại hóa và một doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập.

Song song với hoạt động nghiên cứu, VNG cũng đang kinh doanh hạ tầng điện toán phục vụ AI thông qua GreenNode. Đơn vị này cung cấp hạ tầng điện toán đám mây, năng lực tính toán GPU và các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vận hành ứng dụng AI.

Theo báo cáo thường niên 2025 của VNG, GreenNode ghi nhận doanh thu 774 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Doanh thu từ nhóm khách hàng ngân hàng và dịch vụ tài chính tăng 72%.

Một trong những đối tác của GreenNode là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Tháng 6/2026, hai bên ký thỏa thuận mở rộng hợp tác về hạ tầng đám mây lai và nền tảng AI doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu phát triển và triển khai các ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng.

Trước đó, ông Lê Hồng Minh từng chia sẻ VNG đang xây dựng hạ tầng AI trước hết để phục vụ nhu cầu nội bộ, sau đó mở rộng cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường mà ông đánh giá sẽ có nhu cầu rất lớn trong tương lai.