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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn mở 100 quán cà phê tại Mỹ: Nhà thầu tại cửa hàng thứ 10 đột nhiên biến mất, 4 năm mới có thể khai trương

| | Doanh nghiệp

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn mở 100 quán cà phê tại Mỹ: Nhà thầu tại cửa hàng thứ 10 đột nhiên biến mất, 4 năm mới có thể khai trương

Hai doanh nhân đứng sau cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Houston đã ký hợp đồng thuê mặt bằng từ năm 2022, dự kiến khai trương năm 2023. Tuy nhiên, những trục trặc trong quá trình xây dựng khiến kế hoạch kéo dài thêm ba năm.

Ngày 21/3/2026, Trung Nguyên Legend chính thức khai trương cửa hàng tại số 11754 Bellaire Boulevard, thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Đây là cửa hàng nhượng quyền thứ 10 của thương hiệu cà phê do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, ít người biết rằng phía sau cửa hàng mới khai trương này là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, với những sự cố được hai đối tác nhượng quyền tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ Houston Chronicle.

Theo bài viết đăng ngày 20/3/2026 của phóng viên Aviva Bechky, cửa hàng tại Houston do hai doanh nhân Harry Nguyen và David Ho hợp tác triển khai. Hai người quen nhau thông qua một người bạn chung và cùng nhận thấy nhu cầu về một không gian cà phê Việt Nam rộng rãi, nơi khách hàng có thể ngồi trò chuyện, gặp gỡ gia đình hoặc bàn công việc.

Họ lựa chọn Trung Nguyên Legend và ký hợp đồng thuê mặt bằng từ năm 2022. Ban đầu, Harry Nguyen kỳ vọng cửa hàng có thể khai trương trong năm 2023.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn mở 100 quán cà phê tại Mỹ: Nhà thầu tại cửa hàng thứ 10 đột nhiên biến mất, 4 năm mới có thể khai trương- Ảnh 1.

Cửa hàng Trung Nguyên Legend tại số 11754 Bellaire Boulevard, thành phố Houston, bang Texas (Mỹ)

Thế nhưng, kế hoạch không diễn ra như dự kiến. Công trình phải trải qua quá trình xây dựng tòa nhà, hoàn thiện thiết kế và thi công nội thất. Đáng chú ý, Houston Chronicle cho biết một nhà thầu đã biến mất trong quá trình thực hiện, khiến công việc tiếp tục kéo dài.

Phải đến tháng 3/2026, tức 3 năm sau thời điểm khai trương dự kiến, và 4 năm kể từ khi thuê mặt bằng, cửa hàng mới hoàn thành để đón khách.

Cả Harry Nguyen và David Ho đều không phải người mới trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Harry từng điều hành các nhà hàng tại Houston, trong đó có Vua Bún Bò, nằm cùng khu thương mại với cửa hàng Trung Nguyên Legend mới.

Trong khi đó, David Ho từng vận hành một cửa hàng Trung Nguyên tại Việt Nam và hiện vẫn sở hữu một số quán cà phê trong nước. Để chuẩn bị thực đơn món ăn cho cơ sở ở Houston, ông đã đi nhiều nơi tại Việt Nam, thử các phiên bản khác nhau của phở, bánh mì và bò né rồi xây dựng công thức riêng.

Sau nhiều năm chuẩn bị, cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Houston bắt đầu vận hành thử từ ngày 10/3/2026. Với diện tích khoảng 437 m² và sức chứa 130 khách, đây là mô hình cà phê phục vụ tại chỗ, khác với Trung Nguyên E-Coffee vốn đã hiện diện tại Houston trước đó.

Thực đơn bao gồm cà phê trứng, cà phê kem muối, cà phê dừa cùng những cách thưởng thức cà phê theo phong cách Thiền, Roman và Ottoman. Giá các loại cà phê Việt Nam được Houston Chronicle ghi nhận khoảng 5–10 USD mỗi ly, tùy dòng sản phẩm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn mở 100 quán cà phê tại Mỹ: Nhà thầu tại cửa hàng thứ 10 đột nhiên biến mất, 4 năm mới có thể khai trương- Ảnh 2.

Một sản phẩm cà phê tại cửa hàng

 Theo ghi nhận của tờ báo Mỹ, trong những ngày đầu mở cửa thử nghiệm, khách hàng đã đến đông để thưởng thức cà phê dừa và các loại trà trái cây. Cửa hàng tổ chức khai trương chính thức ngày 21/3 với hoạt động múa lân.

Sự xuất hiện của cửa hàng Houston nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới Trung Nguyên Legend ở nước ngoài. Theo thông tin doanh nghiệp công bố tháng 3/2026, thương hiệu hướng tới mục tiêu phát triển 100 cửa hàng tại Mỹ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua

Linh Linh

Việt Nam hàng ngày

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