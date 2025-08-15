Phát hiện khách hàng liên tục chuyển khoản, số tiền lên tới 80 triệu đồng: Nhân viên Agribank báo ngay cho công an

Sáng ngày 12/8/2025, Công an xã Nông Sơn (Thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nông Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ việc lừa đảo, cứu người dân thoát khỏi nguy cơ mất hàng chục triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 8h30, tại Phòng giao dịch Agribank Chi nhánh Nông Sơn, một khách hàng đến yêu cầu chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng. Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khách hàng đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Ngay lập tức, nhân viên ngân hàng chủ động cảnh báo, thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch và báo ngay cho Công an xã Nông Sơn.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua trao đổi, nạn nhân cho biết trước đó đã tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook. Để được "duyệt" tham gia, nạn nhân đã chuyển 5 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo lấy lý do "thao tác sai" và liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất "thủ tục phát sinh". Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần thực hiện giao dịch, với tổng số tiền đã chuyển lên tới 80 triệu đồng.

Khi chuẩn bị chuyển thêm 20 triệu đồng nữa, nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng Công an, ngăn chặn thiệt hại.

Từ vụ việc trên, Công an xã Nông Sơn một lần nữa khuyến cáo người dân tuyệt đối nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là các hình thức lợi dụng tâm lý muốn kết bạn, kết đôi hoặc kiếm lợi nhanh chóng để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc "5 KHÔNG – 2 PHẢI":

1. Không kết bạn, trò chuyện với người lạ khi chưa rõ lai lịch.

2. Không sợ hãi trước những lời đe dọa giả danh cơ quan chức năng.

3. Không tham lam, mù quáng tin vào các lời hứa hẹn lợi ích bất thường.

4. Không bấm vào các đường link lạ.

5. Không chuyển tiền cho người lạ qua mạng.

6. Phải thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao cảnh giác.

7. Phải báo ngay cho cơ quan Công an khi nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo.

Khi phát hiện hành vi khả nghi, người dân cần liên hệ trực ban Công an xã Nông Sơn qua số điện thoại 02353.654.305 để được hỗ trợ kịp thời.

Vụ việc trên là lời nhắc nhở đắt giá về sự cảnh giác của mỗi người trong thời đại số. Công an xã Nông Sơn kêu gọi toàn thể nhân dân hãy là "lá chắn" vững chắc cho chính mình và người thân, tỉnh táo trước mọi lời mời chào, kết bạn hay giao dịch tài chính trên mạng. Cảnh giác hôm nay chính là bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của ngày mai.

Theo Công an Đà Nẵng