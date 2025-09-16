Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

16-09-2025 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Nghi phạm Tyler Robinson đã viết một ghi chú thề sẽ "xử lý" ông Charlie Kirk.

Theo Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, ghi chú được cho là của Robinson có nội dung: "Tôi có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó".

Bằng chứng pháp y xác nhận ghi chú được viết trước khi ông Kirk, 31 tuổi, bị bắn tại cuộc vận động ở Trường ĐH Utah Valley vào giữa tuần trước.

Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump- Ảnh 1.

Tyler Robinson. Ảnh: Văn phòng Thống đốc bang Utah

Ông Patel nói với đài Fox News rằng một khẩu súng và một chiếc tua vít được tìm thấy cùng với một chiếc khăn quấn quanh nó trùng khớp với ADN của Robinson.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và phân tích tin nhắn từ các cuộc trò chuyện liên quan đến Robinson cũng như cuộc trò chuyện của anh ta với gia đình và bạn bè” - ông Patel nói thêm.

Trong một tin nhắn, một người quen của Robinson hỏi anh ta đang ở đâu cùng với hình ảnh camera giám sát của nghi phạm do cảnh sát cung cấp, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình đầu lâu, ám chỉ rằng anh ta giống với người đàn ông bị truy nã.

Robinson sau đó trả lời rằng đó là một "kẻ song trùng" đang cố gắng gây rắc rối cho anh ta.

Theo người thân của Robinson, anh ta từng nhận xét ông Kirk "đầy lòng thù hận và gieo rắc thù hận".

Sinh viên năm thứ ba ngành điện này được cho là có hệ tư tưởng rất khác so với nền tảng "bảo thủ xã hội" mà anh ta được nuôi dưỡng.

Gia đình Robinson được mô tả là "những công dân bình thường", trong khi hàng xóm nhớ lại anh ta là một đứa trẻ khá trầm tính.

Ông Kirk, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã tử vong do trúng đạn từ mái nhà khi đang phát biểu trên sân khấu.

Sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ, Tổng thống Donald Trump thông báo một nghi phạm đã bị giam giữ.

Mỹ: Tòa phúc thẩm tuyên bố thuế quan của Tổng thống Donald Trump là vi hiến

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng'

Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng' Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ Nổi bật

Sạc ô tô đã được đưa lên một tầm cao mới, không thua kém điện thoại: Xe đứng một chỗ cũng có thể đầy pin

Sạc ô tô đã được đưa lên một tầm cao mới, không thua kém điện thoại: Xe đứng một chỗ cũng có thể đầy pin

09:23 , 16/09/2025
Liên tục doạ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga, Mỹ và EU rơi vào 'vòng lặp' không thể cai nghiện hàng hoá của Moscow: Vẫn mua hàng tỷ USD sản phẩm từ Nga, thậm chí còn nhập nhiều hơn 4 năm trước

Liên tục doạ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga, Mỹ và EU rơi vào 'vòng lặp' không thể cai nghiện hàng hoá của Moscow: Vẫn mua hàng tỷ USD sản phẩm từ Nga, thậm chí còn nhập nhiều hơn 4 năm trước

08:59 , 16/09/2025
Luật sư tập sự hóa founder startup AI 5 tỷ USD: Hành trình khởi nghiệp của chàng trai từ chính những giờ làm việc kiệt sức

Luật sư tập sự hóa founder startup AI 5 tỷ USD: Hành trình khởi nghiệp của chàng trai từ chính những giờ làm việc kiệt sức

08:40 , 16/09/2025
Fitch hạ bậc tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Fitch hạ bậc tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử

08:16 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên