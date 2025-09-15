Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump

Thống đốc bang Utah Spencer Cox hôm 14-9 cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực xác định động cơ vụ nổ súng bằng cách thẩm vấn bạn bè và gia đình của nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi.

"Anh ta không hợp tác nhưng tất cả những người xung quanh anh ta đều hợp tác. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng… Chúng tôi có vỏ đạn, các bằng chứng pháp y khác đang được thu thập và cố gắng ghép nối tất cả những thứ đó lại với nhau" - vị thống đốc Đảng Cộng hòa nói với đài ABC News.

Tyler Robinson và mẹ Amber Robinson. Ảnh: Facebook

Nghi phạm vẫn đang bị giam giữ tại bang Utah - Mỹ và sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16-9 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau vụ việc rằng kẻ sát hại ông Kirk sẽ phải đối mặt với án tử hình. Thống đốc Cox cũng cho biết chính quyền sẽ đề nghị án tử hình cho kẻ sát nhân.

Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Robinson “trèo lên mái nhà của Trường ĐH Utah Valley trong một sự kiện ngoài trời và bắn ông Kirk vào cổ từ xa”.

Ông Kirk, đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump, tử vong do một phát súng trường duy nhất tại sự kiện có sự tham dự của 3.000 người ở Orem, cách Salt Lake khoảng 65 km về phía Nam.

Vụ việc làm dấy lên những lo ngại mới về sự gia tăng bạo lực chính trị ở Mỹ và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu.

Robinson, sinh viên năm thứ ba tại Trường CĐ Kỹ thuật Dixie, bị bắt giữ tại nhà cha mẹ mình, cách hiện trường vụ án khoảng 420 km về phía Tây Nam sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ.

Hồ sơ của bang Utah cho thấy Robinson là một cử tri đã đăng ký nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Một người họ hàng của nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng Robinson đã quan tâm đến chính trị hơn trong những năm gần đây và từng nói với một thành viên khác trong gia đình rằng mình không thích Kirk và quan điểm của ông.