Phát hiện thêm loài mới và nhiều chim quý hiếm ở Quảng Trị

25-02-2026 - 17:40 PM | Sống

Năm 2025, công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các khu rừng đặc dụng ở Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó có các loài mới cho khoa học và hàng loạt chim quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh kỹ thuật số.

Tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đến nay đã ghi nhận 1.404 loài động vật và 2.956 loài thực vật. Trong đó, hàng trăm loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ IUCN và các phụ lục CITES, cho thấy giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học của khu vực di sản này.

Ốc nón sơn Đoòng là một loài mới được phát hiện trong năm 2025.


Chim Dù dì phương Đông.

Đáng chú ý, năm 2025, vườn đã phát hiện và công bố 2 loài mới cho khoa học gồm ốc nón Sơn Đoòng và bạch đầu Phong Nha-Kẻ Bàng. Tính đến nay, Phong Nha-Kẻ Bàng đã ghi nhận, công bố 53 loài mới, khẳng định tiềm năng nghiên cứu còn rất lớn.

Trong khi đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ hoạt động bẫy ảnh. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, hệ thống bẫy ảnh ghi nhận 24 loài chim, bổ sung 4 loài mới vào danh lục.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, có thêm 9 loài chim được ghi nhận , trong đó Dù dì phương Đông và Yểng thuộc nhóm quý hiếm.

Việc ứng dụng bẫy ảnh kỹ thuật số không chỉ mở rộng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng tại Quảng Trị.

Loài chim Yểng

Nghe tiếng động lạ trong vườn, người dân phát hiện loài vật quý hiếm nặng 300g, thuộc sách đỏ Việt Nam

Theo Hoàng Nam

Tiền phong

