Phát hiện xe tải chở hơn 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Ngày 21/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 48D, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra một xe ô tô tải biển Lào UN-3899.

Xe ô tô BKS Lào UN 3899 chở hơn 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc.

Xe do tài xế Lê Thành Lưu (SN 1991, trú tại Nai Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.240 lọ kem dưỡng da có xuất xứ từ nước ngoài.

Tuy nhiên, số mỹ phẩm nêu trên không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng, không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Đội QLTT số 6 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng nêu trên với số tiền phạt 10 triệu đồng. Đồng thời, buộc đối tượng tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm có giá trị 12,4 triệu đồng.

Kem dưỡng da không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Trước đó, ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở này khai đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm giả, bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng cho khách ở nhiều tỉnh, thành phố thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, TikTok.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 13 loại mỹ phẩm với 2.468 sản phẩm như: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY skin 7 days plus, KT’skin serum; lăn khử mùi STOPIREX, Sạch hôi nách Cú đấm thép, Khử mùi hôi nách Hải Sen, Xịt khử mùi BEUFRES, Nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour.

Công an cũng thu giữ khoảng 104.000 tem chống hàng giả, nhãn mác các loại; gần 10.000 chai, lọ; hàng triệu vỏ bao bì các loại; 300kg nguyên liệu là phèn chua, dung dịch pha chế, máy co màng băng chuyền, máy dập date…