Phát minh của Nga làm rung chuyển ngành xây dựng: gỗ trong suốt có thể nhìn xuyên qua, độ bền cao, tiết kiệm tiền điện cho công trình

Các nhà khoa học Nga vừa phát triển thành công một loại vật liệu mới mang tên “gỗ trong suốt”, kết hợp giữa độ bền tự nhiên của gỗ với khả năng truyền ánh sáng. Giới nghiên cứu nhận định đây có thể là bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và thiết kế nội thất, mở ra hướng ứng dụng mới cho vật liệu gỗ truyền thống.

Theo thông tin do Bộ Giáo dục và Khoa học Nga công bố, nhóm chuyên gia thuộc Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Siberia đã phát triển và đăng ký bản quyền công nghệ sản xuất gỗ trong suốt. Vật liệu mới vẫn giữ được cấu trúc tự nhiên của gỗ nhưng có khả năng truyền và khuếch tán ánh sáng, đồng thời duy trì độ bền cơ học cao.

Để tạo ra loại vật liệu đặc biệt này, các nhà nghiên cứu áp dụng quy trình xử lý nhiều giai đoạn. Trước tiên, gỗ được khử lignin – thành phần tạo nên màu sắc và độ cứng của gỗ – kết hợp với quá trình tẩy trắng nhằm thay đổi cấu trúc bên trong vật liệu.

Sau đó, phần khung cellulose còn lại được tẩm một hợp chất đặc biệt có khả năng tăng độ truyền sáng. Nhờ vậy, vật liệu cuối cùng vừa có thể cho ánh sáng đi qua, vừa giữ được các đường vân và kết cấu tự nhiên của gỗ.

Theo các nhà nghiên cứu, gỗ trong suốt sở hữu nhiều ưu điểm đáng chú ý. Bên cạnh khả năng truyền sáng, vật liệu này vẫn duy trì độ bền và tuổi thọ cao, đồng thời có khả năng chống hư hại cơ học tốt hơn so với nhiều vật liệu trong suốt truyền thống.

Đặc tính này giúp gỗ trong suốt trở thành lựa chọn tiềm năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng công trình, kiến trúc cho đến thiết kế nội thất cao cấp.

Trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu mới có thể được sử dụng để sản xuất các tấm ốp trang trí, vách ngăn, cửa nội thất hoặc các chi tiết hoàn thiện công trình. Nhờ khả năng khuếch tán ánh sáng tự nhiên, gỗ trong suốt có thể tạo ra không gian sáng dịu, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là giải pháp thay thế đáng chú ý cho kính hoặc một số loại nhựa trong các ứng dụng yêu cầu vừa đảm bảo khả năng lấy sáng vừa tăng độ an toàn và độ bền.

Ngoài giá trị về thiết kế, gỗ trong suốt còn được đánh giá cao ở khía cạnh tiết kiệm năng lượng. Khả năng cho ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong công trình giúp giảm nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng vào ban ngày, từ đó góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng.

Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu đang hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững và giảm phát thải carbon, những vật liệu có khả năng kết hợp giữa tính thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng năng lượng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn.

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, gỗ trong suốt là ví dụ cho xu hướng kết hợp giữa vật liệu sinh học tự nhiên với công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các giải pháp mới cho xây dựng và kiến trúc. Nếu được thương mại hóa thành công, vật liệu này có thể mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng của gỗ trong các công trình tương lai, đồng thời góp phần thúc đẩy các mô hình xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng.