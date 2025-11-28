Phát triển nhân lực chất lượng cao – Hướng đi bền vững của doanh nghiệp Việt

Với SABECO, phát triển bền vững không chỉ đo bằng chỉ số kinh doanh, mà còn bằng chất lượng nguồn nhân lực.

Thước đo uy tín về mức độ thu hút của thương hiệu tuyển dụng

"Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" là giải thưởng thường niên uy tín do Anphabe - đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc hạnh phúc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm 2025, bảng xếp hạng được công bố dựa trên kết quả khảo sát diện rộng với sự tham gia của hơn 73.000 người đi làm có kinh nghiệm toàn quốc và việc đánh giá khắt khe trên hơn 650 doanh nghiệp hàng đầu. Đây được xem là thước đo độc lập và khách quan, phản ánh chính xác sức hấp dẫn của các thương hiệu nhà tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp cũng như mức độ hài lòng của nhân viên thông qua trải nghiệm thực tế.

Nhân viên SABECO tham gia hoạt động "Hành trình di sản", lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về di sản 150 năm. Ảnh: SABECO

Bước tiến vững chắc của SABECO trong bảng xếp hạng 2025

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp SABECO đạt được giải thưởng này và công ty đã có sự bứt phá về mặt thứ hạng. Cụ thể, trong bảng xếp hạng chung, SABECO đã vươn lên vị trí thứ 34, tăng 6 bậc so với năm 2024. Riêng tại Ngành hàng Tiêu dùng Nhanh – Khối Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp cũng ghi nhận sự tăng trưởng khi vươn lên vị trí 14, tăng 1 bậc so với năm trước.

Kết quả này phản ánh nỗ lực không ngừng của SABECO trong việc liên tục hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm nhân viên cũng như gia tăng mức độ gắn kết đội ngũ. Một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng lẫn nhau và thân thiện được doanh nghiệp tích cực xây dựng nhằm khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến trong mỗi nhân viên.

SABECO tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ nhằm tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi và phát triển kỹ năng. Ảnh: SABECO

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhân sự SABECO cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam, và đặc biệt là Top 14 trong Ngành Hàng tiêu dùng - Khối doanh nghiệp lớn. Với SABECO, nền tảng của một nơi làm việc tốt bắt đầu từ môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và thân thiện, nơi mỗi nhân viên có thể tự hào gắn bó và được phát triển."

Ngoài việc tạo các cơ hội phát triển sự nghiệp, SABECO luôn chú trọng đến phúc lợi toàn diện và đời sống tinh thần của người lao động.

Không khí sôi nổi tại "Đêm Di sản" khi nhân viên SABECO cùng tham gia các hoạt động gắn kết và xây dựng tinh thần đồng đội. Ảnh: SABECO

Về chính sách đãi ngộ, bà Thu Hà nhấn mạnh thêm: "SABECO luôn chú trọng chính sách lương thưởng cạnh tranh, chế độ phúc lợi và nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm hỗ trợ đời sống của toàn thể người lao động trên toàn hệ thống. Kết quả này là sự ghi nhận thiết thực và ý nghĩa cho những nỗ lực bền bỉ đó, và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và phát triển văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ trong những năm tới."

Đồng hành cùng chiến lược quốc gia về phát triển con người

Các chính sách gần đây của chính phủ Việt Nam liên quan đến Nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, bền vững và hội nhập đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho khối doanh nghiệp: Không chỉ tạo ra việc làm, mà còn phải tạo ra môi trường làm việc chất lượng, đảm bảo an sinh và cơ hội thăng tiến cho người lao động. Việc liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này không chỉ khẳng định vị thế của SABECO trên thị trường lao động mà còn là lời đáp lại định hướng của Chính phủ về việc nâng cao năng suất lao động thông qua đào tạo kỹ năng, duy trì các chuẩn mực cao về quản trị nguồn nhân lực.