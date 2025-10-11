Phía sau những nụ cười của Hồng Thơ (Tiktoker Con Cò Đây): Cũng 1 năm nay 2 mẹ con không nói chuyện với nhau

Nếu thường xuyên lướt Tiktok mỗi ngày, hẳn không còn xa lạ với hình ảnh Con Cò Đây - chàng trai tên thật Quân Trương (sinh năm 1999) - trong những clip hóa thân thành "người mẹ Việt Nam" giống như được "đúc khuôn".

Từ nét mặt, cử chỉ cho đến giọng nói và những câu thoại đời thường, tất cả khiến người xem bật cười: "Mẹ ở Việt Nam được sản xuất theo lô hả, sao giống mẹ tôi ở nhà thế!" Đó chính là series đầu tiên giúp Quân Trương tạo dấu ấn và khẳng định tên tuổi trên hành trình theo đuổi nghề sáng tạo nội dung.

Quân Trương nổi tiếng khi hóa thân thành các bà mẹ miền Bắc.

Đến thời điểm hiện tại, kênh Tiktok Con Cò Đây của Quân Trương đã thu hút 1,1 triệu người theo dõi cùng nhiều video triệu view. Thời gian gần đây, Quân Trương tiếp tục khuấy đảo mạng xã hội với drama tình ái của nhóm bạn thân U50 - chú Đỗ Hùng - cô Hồng Thơ và cô Dung Ấm Ớ.

Ở tuổi 26, Quân Trương đã tự mua nhà, xe cho riêng mình và có cuộc sống tương đối sung túc. Nhưng ít ai biết, chàng hot Tiktoker cũng có nhiều nỗi niềm khó nói, anh không có mối quan hệ tốt với gia đình.

Quân Trương bất ngờ tiết lộ không có mối quan hệ tốt với gia đình.

Quân Trương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ không nói chuyện với mẹ trong suốt 1 năm qua. "Cũng có khúc mắc giữa 2 mẹ con. Mình nghĩ thực ra câu chuyện này không có đúng sai gì đâu. Nhưng không biết có phải là do khoảng cách ở xa nhau hay không. Rồi nhiều thứ thay đổi, bản thân mình cũng thay đổi. Mình đang ở Hà Nội, nhà mình ở đây nhưng mình không về nhà. Nhà mình không còn chỗ cho mình nữa rồi. Mấy năm gần đây, trong dịp Tết, mình cũng không về nhà."

Quân Trương và mẹ ruột.

Tâm sự của Quân Trương khiến nhiều người bất ngờ và thắc mắc. Một số dân mạng lầm tưởng rằng anh có mối quan hệ rất tốt với mẹ và coi mẹ là nguồn cảm hứng để sản xuất những video về những bà mẹ ở tuổi trung niên.

Trước đó, Quân Trương cho biết mẹ rất vui, tự hào khi những đoạn clip của chàng Tiktoker được dân mạng đón nhận. "Khi clip lên TikTok và được đông đảo mọi người đón nhận thì mẹ mình mới biết chuyện.. con trai đóng giả mình trên mạng. Mẹ kể, có nhiều lần ra chợ mua hàng nhiều người kéo lại, bảo đã xem clip của mình và khen nhiều lắm. Khen nức nở nên mẹ cũng phổng mũi vì hãnh diện luôn đó. Bố mình thì… hướng nội. Nhưng mình đoán, bố cũng là fan chân chính của con, vì clip nào mình đăng tải cũng thấy bố đăng lại và bình luận đầu tiên", anh kể.

Chủ kênh Con Cò Đây cho biết anh sinh gia trong một gia đình bình thường, không giàu có như mọi người đồn thổi. "Mẹ mình bán bún, bố làm lái xe. Gia đình bình thường thôi, không giàu nhưng đầy đủ yêu thương.

Từ cấp 3 mình đã tự kiếm tiền, không phụ thuộc bố mẹ. Bây giờ hàng tháng mình vẫn đều đặn gửi một khoản nho nhỏ biếu bố mẹ, thỉnh thoảng cho các cháu - con anh trai của mình. Từ nhỏ mình đã đi hát, lớn lên tham gia dự án phim, rồi làm TikToker, làm đủ nghề…", anh cho biết thêm.

Hiện tại, những trải lòng của Quân Trương về gia đình vẫn đang thu hút sự quan tâm và bàn luận từ dân mạng.



