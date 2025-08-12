Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 12/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 700 tỷ đồng, ngược chiều "gom" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

12-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Ngược chiều, cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 171 tỷ đồng.

Sau những phút đầu giờ khởi sắc, sức ép tăng dần vào cuối buổi sáng khiến VN-Index có thời điểm mất sạch điểm tăng. Tuy nhiên, lực cầu bùng nổ về cuối phiên chiều giúp chỉ số chính lấy lại những gì đã mất. Đóng cửa phiên 12/8, VN-Index tăng 11,36 điểm lên 1.608,22 điểm, tiếp tục lập đỉnh mọi thời đại. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì mức cao đạt khoảng 43.760 điểm.

Điểm trừ nằm ở giao dịch khối ngoại khi nhóm này tiếp đà bán ròng mạnh tay 726 tỷ đồng phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 688 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VPB và STB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt là 103 tỷ và 83 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu POW, CTG và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 43-83 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 171 tỷ đồng. Tiếp theo, VHM, SSI và HPG là các mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 155 tỷ, 124 tỷ và 120 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu MWG bị "xả" mạnh với giá trị 93 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 11 tỷ đồng; HUT, LAS và PVS cũng được rót ròng khoảng 3-9 tỷ mỗi mã. Theo sau, VC3 cũng được mua ròng nhẹ.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 13 tỷ đồng; ngoài ra, IDC, SHS và NTP cùng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 20 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 là mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 5 tỷ đồng. Xếp sau, QNS, MPC, TV1 và KLBđược mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng tới 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 8-16 tỷ trong khi MSR, PAT và BVB cũng bị bán ròng với giá trị không nhiều.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

