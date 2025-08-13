Phiên 13/8: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Nhà đầu tư chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch đầy bất ngờ. VN-Index tưởng chừng sẽ sụt mạnh khi có thời điểm giảm trên 20 điểm về mốc 1.585 điểm. Song, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp chỉ số nhuộm sắc xanh trở lại. Đóng cửa phiên 13/8, VN-Index tăng nhẹ 3,38 điểm lên đỉnh 1.611,6 điểm. Thanh khoản tăng cao, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 55.300 tỷ đồng.

﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.551 tỷ đồng trên toàn thị trường, tâm điểm loạt cổ phiếu Bluechips.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 1.479 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ngân hàng SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 130 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu HCM, CMG, VPB và MSN cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 76-98 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 1.078 tỷ đồng. Tiếp theo, MWG, SSI và HPG là các mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 192 tỷ, 142 tỷ và 107 tỷ đồng. Ngoài ra, CCQ FUEVFVND bị "xả" mạnh với giá trị 98 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 31 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 63 tỷ đồng; MBS cũng được rót ròng 44 tỷ đồng. Theo sau, IDC, TIG và PVI cũng được rót ròng khoảng 3-12 tỷ mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 93 tỷ đồng; tương tự, PVS bị "xả" khoảng 49 tỷ đồng. Ngoài ra, LAS, NVB và VTZ cùng bị bán ròng khoảng 3-5 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 41 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS và F88 là các mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 4-6 tỷ đồng. Xếp sau, OIL, NCS, HNG được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng tới 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 24-26 tỷ trong khi VEA, PAT và ECOcũng bị bán ròng với giá trị không nhiều.