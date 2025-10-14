Phiên 14/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Tâm lý thận trọng xuất hiện, VN-Index đứt chuỗi 4 phiên tăng mạnh liên tiếp. VN-Index chốt phiên 14/10 tại mốc 1.761, giảm 4 điểm so với phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường bật tăng mạnh, đạt hơn 52.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.429 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.404 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 354 tỷ đồng. Theo sau, VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 215 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB và FRT cũng được mua lần lượt 128 và 121 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 335 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và VRE cũng bị "xả" 271 tỷ đồng và 220 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 66 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, L40, NRC.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 72 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 43 tỷ, PVS, DTD bị bán từ 3-15 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 41 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 36 tỷ đồng. Theo sau, HNG và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, MA1, ,...

Mai Chi