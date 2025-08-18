Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

VN-Index có thời điểm "nhúng" xuống dưới mốc tham chiếu trước khi bật tăng trở lại vào cuối phiên 18/8. Đóng cửa, VN-Index tăng 6,37 điểm lên 1.636,37 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HOSE duy trì ngưỡng cao đạt khoảng 42.669 tỷ đồng.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 2.065 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 1.947 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 156 tỷ đồng. 2 cổ phiếu VCB và PDR cũng được rót ròng trên trăm tỷ mỗi mã trong phiên hôm nay. Xếp sau, cổ phiếu HPG và BSR cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 33-57 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu SHB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 265 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB, FPT, VIX và MBB với giá trị dao động từ 159 tỷ tới 190 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 97 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 32 tỷ đồng; PLC, VC2 và VIG cũng được rót ròng 2-5 tỷ đồng. Theo sau, NDN cũng được mua ròng khoảng 1 tỷ.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC và SHS bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 40-47 tỷ đồng; tương tự, PVS và CEO bị "xả" lần lượt 16 tỷ đồng và 22 tỷ đồng; IVS cùng bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HBC là mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 4 tỷ đồng. Xếp sau, ABB, QNS, MPC và SAS được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 18 tỷ trong khi ACV, VEA và F88 bị bán ròng 2-3 tỷ, AAS cũng bị bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng.