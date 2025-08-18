Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

18-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 156 tỷ đồng.

VN-Index có thời điểm "nhúng" xuống dưới mốc tham chiếu trước khi bật tăng trở lại vào cuối phiên 18/8. Đóng cửa, VN-Index tăng 6,37 điểm lên 1.636,37 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HOSE duy trì ngưỡng cao đạt khoảng 42.669 tỷ đồng.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 2.065 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 1.947 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 156 tỷ đồng. 2 cổ phiếu VCB và PDR cũng được rót ròng trên trăm tỷ mỗi mã trong phiên hôm nay. Xếp sau, cổ phiếu HPG và BSR cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 33-57 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu SHB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay  265 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB, FPT, VIX và MBB với giá trị dao động từ 159 tỷ tới 190 tỷ đồng.

Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 97 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được mua ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị lên tới 32 tỷ đồng; PLC, VC2 và VIG cũng được rót ròng 2-5 tỷ đồng. Theo sau, NDN cũng được mua ròng khoảng 1 tỷ.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC và SHS bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 40-47 tỷ đồng; tương tự, PVS và CEO bị "xả" lần lượt 16 tỷ đồng và 22 tỷ đồng; IVS cùng bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng.

Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HBC là mã được rót ròng mạnh nhất với giá trị 4 tỷ đồng. Xếp sau, ABB, QNS, MPC và SAS được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 18 tỷ trong khi ACV, VEA và F88 bị bán ròng 2-3 tỷ, AAS cũng bị bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng.

Phiên 18/8: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MBS: Triển vọng thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn, song ngắn hạn cần tích lũy

MBS: Triển vọng thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn, song ngắn hạn cần tích lũy Nổi bật

VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới

VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới Nổi bật

Ngân hàng Việt 'đứng ngồi không yên' trước cuộc đua tài sản số: Chủ sàn Upbit hỗ trợ MB, Techcombank "không đứng ngoài cuộc"

Ngân hàng Việt 'đứng ngồi không yên' trước cuộc đua tài sản số: Chủ sàn Upbit hỗ trợ MB, Techcombank "không đứng ngoài cuộc"

15:46 , 18/08/2025
Loạt cổ phiếu chứng khoán dậy sóng trong phiên đầu tuần

Loạt cổ phiếu chứng khoán dậy sóng trong phiên đầu tuần

15:45 , 18/08/2025
Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 20.600 tỷ từ bán điện sau 7 tháng

Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 20.600 tỷ từ bán điện sau 7 tháng

15:43 , 18/08/2025
Chứng khoán UP lên kế hoạch chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

Chứng khoán UP lên kế hoạch chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

15:20 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên