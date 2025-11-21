Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng

21-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Sau phiên mua ròng, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 677 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên cuối tuần. Sau nhịp rung lắc, lực cầu gia tăng cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên, đóng cửa mất 1 điểm (0,66%) xuống 1.654 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị giao dịch trên HOSE dưới 20.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 588 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 354 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 160 tỷ đồng. Ngoài ra, HPG và STB cũng được mua lần lượt 92 và 76 tỷ đồng.

Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 704 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và MWG cũng bị "xả" 257 tỷ đồng và 133 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 10  tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, IDC, MBS.

Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, DTD là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 2 tỷ đồng; theo sau TNG bị bán 1,5 tỷ, PVI, NTP,DHT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 119 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPP được khối ngoại mua 0,5 tỷ đồng. Theo sau, MML và PCG cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng- Ảnh 3.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 118 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại OIL, F88,...

Mai Chi

