Phiên 23/12: Gần 700 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam được khối ngoại "tung tiền" gom mạnh, mã nào là tâm điểm?

23-12-2025 - 15:48 PM | Thị trường chứng khoán

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại HDB với quy mô khoảng 163 tỷ đồng.

Trước sự dẫn dắt của cổ phiếu “họ” Vingroup, VN-Index khép lại phiên 23/12 với mức tăng hơn 21 điểm, leo lên vùng đỉnh mới 1.772 điểm. Dù vậy, ngoại trừ nhóm Vingroup, hầu hết các mã cổ phiếu khác trên sàn lại không được hưởng niềm vui. Điển hình như sàn HoSE, có tới 212 mã tăng điểm, gấp 2 lần số mã giảm.

Điểm tích cực nằm ở thanh khoản, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE cải thiện so với phiên trước, đạt hơn 22.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi mua ròng mạnh tay 699 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 721 tỷ đồng

Ở chiều mua, MWG được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 235 tỷ đồng, MBB cũng được rót ròng hơn 103 tỷ đồng. Theo sau là VIX (+99 tỷ), HPG (+80 tỷ) và VNM (+74 tỷ), đều nằm trong nhóm được giải ngân đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại HDB với quy mô khoảng 163 tỷ đồng. Các mã LPB (-79 tỷ), FPT (-66 tỷ), GMD (-49 tỷ) và SHB (-34 tỷ) cũng ghi nhận áp lực xả ròng tương đối lớn trong phiên.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 200 triệu đồng

Ở chiều mua, PVS được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 36 tỷ đồng. Xếp theo sau, các cổ phiếu NTP (+1,9 tỷ), IVS (+0,9 tỷ), VGS (+0,6 tỷ) và PVI (+0,4 tỷ) cũng được mua ròng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại CEO gần 12 tỷ đồng, tương tự SHS và MBS cũng bị "xả" khoảng 11 tỷ mỗi mã. Các mã TNG (-2tỷ) và VFS (-2 tỷ) cũng ghi nhận áp lực bán trong phiên hôm nay.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng

Ở chiều mua, loạt cổ phiếu MPC, HBC, SHS, ABI chỉ được rót ròng nhẹ khoảng vài trăm triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại ACV với giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Các mã ABW, QNS, MZG cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất phiên hôm nay với giá trị không đáng kể.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

markettimes.vn

