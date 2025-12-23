VIN-Index kéo VN-Index vượt đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có thêm một phiên giao dịch từng bừng về mặt điểm số với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Cả 4 cổ phiếu Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vinpearl (VPL) và Vincom Retail (VRE) đều tăng “bốc đầu” phiên 23/12, đặc biệt VIC đã vượt đỉnh.

VN-Index đóng cửa phiên 23/12 tăng 21,12 điểm (1,21%), lên trên mức 1.770 điểm, chính thức lập đỉnh mới (tính theo giá đóng cửa). Đáng chú ý, VIN-Index (nhóm Vingroup) gồm 4 mã VIC, VHM, VPL, VRE đóng góp tổng cộng hơn 30 điểm vào chỉ số phiên hôm nay.

Thực tế, tình trạng này đã diễn ra nhiều lần trong năm nay. VIN-Index hiện chiếm tỷ trọng khoảng 20% trong VN-Index, có tác động rất lớn đến thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, nhóm Vingroup đã đóng góp tổng cộng 388 điểm vào VN-Index, trong khi chỉ số tăng khoảng 500 điểm.

Ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng, cổ phiếu nhóm Vingroup tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ các dự án đầu tư hạ tầng. Định giá của công ty dựa trên dòng tiền trong tương lai, khó có thể chuyển đổi thành con số lợi nhuận chính xác trong ngắn hạn.

Không thể phủ nhận, đà bứt phá của nhóm Vingroup là động lực chính kéo thị trường chứng khoán vượt đỉnh. Tuy nhiên, ông Petri Deryng cũng cho rằng đây cũng là một phần nguyên nhân khiến đại đa số nhà đầu tư cảm thấy khó khăn trong năm 2025. “Các nhà quản lý quỹ (những người vẫn còn có thể cười) nói đùa rằng VN-Index năm nay nên là VIN-Index, vì nhóm công ty này đã thống trị hoàn toàn hiệu suất của chỉ số” , người đứng đầu Pyn Elite Fund chia sẻ.

Theo ông Petri Deryng, năm giao dịch khó khăn trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng đến tất cả các quỹ được quản lý chủ động, lớn nhất trong số đó là VEIL, VOF, KIM và Pyn Elite Fund cũng không ngoại lệ. Hầu hết các quỹ này đều không có tỷ trọng lớn vào cổ phiếu nhóm Vingroup.

Tình hình khởi sắc hơn với các quỹ ETF được quản lý thụ động khi các khoản đầu tư được phân bổ theo chỉ số địa phương. Tuy nhiên, ông Petri Deryng cũng nhấn mạnh việc tỷ trọng của cổ phiếu nhóm Vingroup cao hơn mức cần thiết do sự thay đổi giá nhanh chóng. Thực tế, trong các đợt cơ cấu gần đây, nhiều quỹ ETF lớn đã phải bán bớt cổ phiếu nhóm Vingroup để cân bằng tỷ trọng.

Người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng, nếu loại trừ nhóm Vingroup khỏi chỉ số, hiệu suất của quỹ khá tốt. “Chúng tôi không mua cổ phiếu nhóm Vingroup trong đợt tăng giá. Mặt khác, việc đầu tư vào chúng sẽ rất khó khăn, và chúng tôi cũng không xem xét mua chúng vào thời điểm hiện tại, vì khó có thể tính toán giá trị hợp lý dài hạn” , ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Thật không may khi nhiều cổ phiếu khác trên thị trường đã giảm mạnh trong mùa thu. Ông Petri Deryng cho biết, Pyn Elite Fund đã thực hiện những thay đổi về phân bổ để định vị danh mục đầu tư cho năm tới. “Lẽ ra chúng tôi nên bán nhiều hơn một số cổ phiếu đã tăng mạnh ở mức giá thuận lợi vào đầu mùa thu” , nhà quản lý quỹ cho biết.