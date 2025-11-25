Phiên 25/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên 25/11. Sau nhịp hưng phấn đầu phiên, áp lực bán xuất hiện khiến VN-Index quay đầu giảm điểm, đóng cửa mất 7,6 điểm (0,46%) xuống 1.660 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HOSE gần 27.000 ỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 400 tỷ đồng. Tuy vậy, con số này đã giảm đáng kể so với mức bán ròng lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong phiên đầu tuần.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 356 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HDB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng. Theo sau, VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 97 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT và HPG cũng được mua lần lượt 72 và 71 tỷ đồng.

Ngược lại, SSI là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 192 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VHM cũng bị "xả" 136 tỷ đồng và 123 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 11 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, CEO, MST.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 9 tỷ đồng; theo sau HUT bị bán 4,6 tỷ, PVI, VFS,DTD bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 55 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MML được khối ngoại mua 0,7 tỷ đồng. Theo sau, HPP và DRI cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 39 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, OIL,...