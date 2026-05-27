Phiên 27/5: Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam, đâu là tâm điểm "xả hàng"?

Ngọc Ly | 27-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến rung lắc phiên 27/5. Trong khi cổ phiếu “họ” Vingroup suy yếu, nhóm ngân hàng lại nổi lên như điểm đến mới của dòng tiền. Đóng cửa, VN-Index giảm gần 10 điểm xuống 1.874 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 17.800 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 785 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

﻿Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 812 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSB với giá trị khoảng 104 tỷ đồng. Xếp sau là MWG và ACB, cùng được mua ròng khoảng 57 tỷ đồng. Các mã VPB và LPB cũng nằm trong top mua ròng với giá trị lần lượt khoảng 34 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VHM với giá trị khoảng 220 tỷ đồng. Theo sau là HPG với 141 tỷ đồng, VIC với 102 tỷ đồng, FPT với 83 tỷ đồng và BSR với khoảng 51 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 29 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Các mã xếp sau gồm NTP với khoảng 6 tỷ đồng, MST với 3 tỷ đồng, C69 với 1 tỷ đồng và KSF với gần 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, SHS dẫn đầu với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là VFS với 3 tỷ đồng, MBS với 2 tỷ đồng, IDC với 1 tỷ đồng và DHT với gần 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MSR với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Theo sau là F88 với khoảng 3 tỷ đồng, ABB với 2 tỷ đồng, HNG với gần 1 tỷ đồng và TCW với giá trị không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 11 tỷ đồng. Các mã còn lại bị bán ròng nhẹ, gồm VEA, VEF, HU4 và ABI, với giá trị chỉ quanh 0,1–0,2 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Ông Đoàn Văn Hiểu Em "mở bát" chi 160 tỷ đồng mua cổ phiếu DMX trong đợt IPO

FLC nói gì về việc ông Trịnh Văn Quyết không có tên trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030?

15:44 , 27/05/2026

15:44 , 27/05/2026
Vừa về hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, một công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động giao dịch trái phiếu

15:41 , 27/05/2026

15:41 , 27/05/2026
Thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Khanh SN 2004, thu 1kg vàng

15:14 , 27/05/2026

15:14 , 27/05/2026
Viettel bắt tay ông lớn xăng dầu "khủng" nhất Việt Nam: Sẽ có hàng nghìn trạm xăng thông minh thế hệ mới?

14:46 , 27/05/2026

14:46 , 27/05/2026

