Phiên 28/11: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu VN30

28-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 343 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá giằng co phiên giao dịch cuối tuần. Đóng cửa phiên 28/11, VN-Index tăng 6,7 điểm lên 1.690,99 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì ngưỡng thấp, chỉ đạt khoảng 17.400 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 343 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 334 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 242 tỷ đồng. Theo sau là các mã VIC (+129 tỷ), VIX (+107 tỷ), VPB (+99 tỷ) và PVD (+98 tỷ) đều ghi nhận giá trị mua ròng xấp xỉ trăm tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại FPT và VCB với giá trị bán ròng lần lượt khoảng 134 và 127 tỷ đồng. Các mã VJC, MSN và ACB cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay, với quy mô khoảng 55–56 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 14 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PVS dẫn đầu sàn HNX khi được khối ngoại rót ròng khoảng 26 tỷ đồng, theo sau là SHS với giá trị mua ròng khoảng 17 tỷ đồng. Các mã VFS, IDC và MST cũng ghi nhận lực mua ròng nhưng ở mức khiêm tốn, từ 2–5 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại tập trung “xả” mạnh nhất tại CEO với giá trị bán ròng xấp xỉ 30 tỷ đồng. MBS và HUT bị bán ròng khoảng 4 tỷ đồng mỗi mã, trong khi PLC và IDJ chịu áp lực bán ròng khá nhẹ, chưa tới 1 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 5 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại ghi nhận lực rót ròng khá khiêm tốn khi các mã MPC, HPP, F88 và MML cùng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi cổ phiếu; VEA cũng lọt top với giá trị mua ròng gần 0,6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, áp lực tập trung chủ yếu tại MCH với giá trị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng, tiếp đến là QNS bị rút ròng khoảng 4 tỷ đồng. Các mã HNG, AAS và IFS ghi nhận giá trị bán ròng rất nhỏ, chỉ từ vài trăm triệu đến khoảng 1 tỷ đồng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

