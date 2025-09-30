Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 30/9: Tự doanh CTCK bán ròng nửa nghìn tỷ, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

30-09-2025 - 17:21 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK ghi nhận bán ròng 523 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch cuối quý 3/2025 kém sắc. VN-Index hướng đến vùng giá 1.680 điểm và chịu áp lực bán gia tăng mạnh. Đóng cửa, VN-Index giảm 4,78 điểm (-0,29%) về mức 1.661,70 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.268 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Phiên 30/9: Tự doanh CTCK bán ròng nửa nghìn tỷ, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -155 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-119 tỷ), FPT (-52 tỷ), STB (-48 tỷ) và HPG (-42 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-31 tỷ), MSN (-25 tỷ), VIC (-21 tỷ), DIG (-19 tỷ) và LPB (-17 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với 60 tỷ đồng. FRT đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 25 tỷ đồng, theo sau là MBB (18 tỷ), HAG (17 tỷ), E1VFVN30 (9 tỷ), CTD (8 tỷ), VRE (8 tỷ), VIX (7 tỷ), VIB (5 tỷ) và VSC (4 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

